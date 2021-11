Priserne på helt basale fødevarer som hvede og majs banker op.

Det seneste år er priserne stukket helt af og er nu oppe med hele 30 procent, drevet frem af stigende efterspørgsel og svigtende høst af basale afgrøder.

Det skriver CNN på baggrund af tal fra FN. Man skal helt tilbage til 2011 for at finde tilsvarende prisstigninger.

Her i efteråret er prisstigningerne navnlig drevet frem af stigende priser på hvede og vegetabilske olier. Også ris, majs og byg er blevet markant dyrere.

De stigende priser på basale fødevarer sætter sig også i priserne ude i supermarkederne.

Fødevaregiganter som Unilever og Kraft Heinz er begyndt at skubbe de stigende råvarepriser videre, og det mærker forbrugerne ude i supermarkederne.

Også herhjemme.

Efter flere ugers spekulationer om stigende fødevarepriser på et tidspunkt ude i fremtiden i de danske supermarker, ser det nemlig nu ud til, at der er kommet en konkret dato for, hvornår du skal have flere penge op af lommen.

Danskerne skal forvente prishop på fødevarer i de kommende måneder. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Danskerne skal forvente prishop på fødevarer i de kommende måneder. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Fødevarepriserne er ellers gennemsnitligt steget en del mindre de seneste måneder end den generelle inflation i samfundet. Men det er snart slut.

Sådan lyder beskeden fra flere aktører i dagligvarebranchen til B.T.

»Der er ingen tvivl om, at priserne stiger. Allerede omkring jul vil kunderne mærke det, men det er især i januar, februar og marts, det vil være ret tydeligt ude i butikkerne,« forklarede Rasmus Pape, indkøbsdirektør for Lidl Danmark, til B.T. forleden.

»Man vil også kunne se det ved, at tilbudskampagnerne bliver mere afdæmpede. Vi vil selvfølgelig investere for at være de billigste på markedet, men alt andet lige ser kunderne ind i prisstigninger.«

Årsagen er ud over prisstigningerne på råvarer, at priserne på energi, emballage og transport også stiger over hele verden. Og det sætter sig nu i fødevarepriserne.

Supermarkedskæderne har de seneste uger forhandlet med leverandørerne om nye årskontrakter, og der er mange leverandører mødt op med prisstigninger.

Det er stigninger, som har kurs mod danskerne.

»Der er ingen tvivl om, at vi ser ind i et 2022 med højere fødevarepriser. Det er for tidligt at sige, hvor meget og på hvad, men det er uomtvisteligt, at priserne stiger,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, der driver Fakta, Brugsen-kæderne, Irma, Kvickly og Coop 365:

»Man skal nok ikke forvente at se de store ændringer resten af 2021. Men det er uundgåeligt, at der kommer prisforhøjelser på dagligvarer i første halvdel af 2022.«

Samme melodi lyder fra Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka.

I oktober ramte inflationen 2,4 procent i Danmark, hvilket var det højeste niveau i ni år. For fødevarer var tallet 1,5 procent.