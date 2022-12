Lyt til artiklen

»Det er svindel. Hele lortet. Det er min klare holdning.«

Preben Arnfjord har kæmpet med næb og kløer for at redde sin hustru Hanne ud af kløerne på et omstridt helsefirma.

B.T. har for nylig fortalt, hvordan den norske webshop Norwegian Lab overrasker mange danske forbrugere med store regninger og inkassotrusler.

Også Preben Arnfjords hustru Hanne blev til sin store overraskelse bundet op på et abonnement hos Norwegian Lab, efter hun i foråret bestilte en prøvepakke med kosttilskuddet Collagen Vital.

»Ingen bindingsperiode« stod der på Norwegian Labs webshop, som hun klikkede ind på via en »åndssvag« annonce på Facebook.

»Det kan godt være, det ser tilforladeligt ud. Men det stinker,« siger Preben Arnfjord.

Efter at hans hustru modtog prøvepakken, sendte Norwegian Lab helt uventet en ny og større pakke med et halvt års forbrug af Collagen Vital. Hertil fulgte en inkassoopkrævning på cirka 1.200 kroner.

»Da jeg hører det, ryger jeg helt i luften og skriver til dem. Men de er ligeglade. De bliver ved med at sende regninger og lægger gebyr på gebyr på,« siger Preben Arnfjord.

Værd at vide som forbruger Ifølge Forbrugeraftaleloven skal der klart og tydeligt stå, at du for eksmepel skriver dig op til et abonnement, når du giver dine oplysninger.

På samme måde har forbrugerne altid 14 dages fortrydelsesret. Det er klare regler, som virksomhederne skal overholde. Kilde: Forbruger Europa

Hos Forbruger Europa, som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har man i år modtaget 28 henvendelser fra danskere, der er kommet i klemme mellem Norwegian Lab og firmaets danske samarbejdspartner, inkassofirmaet Riverty, der tidligere har gået under navnet Arvato.

Også de norske forbrugermyndigheder er opmærksomme på Norwegian Lab. Forbrukertilsynet kører en sag med en række krav til firmaets markedsføring og abonnementsinformation.

»Mange udenlandske virksomheder går målrettet efter at skræmme forbrugerne til at betale ved hurtigt at sende et inkassofirma efter dem. Det skaber en utryghed og bekymring og får mange til at betale, selvom de ikke burde,« siger Forbruger Europas leder, Lars Arent.

Preben Arnfjord og hans hustru har flere gange forsøgt at gøre indsigelse mod inkassotruslerne.

Men Norwegian Lab fastholder, at de »tydeligt« har informeret om, at produktet kun sælges som et abonnement.

»Til sidst betalte min kone alligevel inkassoregningen plus rykkergebyrer, selvom jeg havde sagt, at hun ikke skulle.«

»Jeg forsøgte at vinde over dem, men hun havde ikke nerver til det. De er iskolde,« siger Preben Arnfjord.

Lars Arent fra Forbruger Europa understreger, at det ikke er forbrugernes ansvar at bevise over for inkassofirmaet, at de skylder det pågældende beløb.

Klokkeklare regler Der er klare regler, der skal beskytte forbrugerne. Her er Forbruger Europas råd til, hvad du kan gøre, hvis du selv er havnet i klemmen: Hvis du har meddelt virksomheden og inkassofirmaet, at du ikke er enig i et eventuelt krav, er det i strid med reglerne, hvis virksomheden ikke forholder sig til din klage, og inkassofirmaet fortsætter med at sende rykkere.

Inkassofirmaet kan ikke kræve, at du skal bevise, at du ikke skylder virksomheden det pågældende beløb. Det er derimod virksomheden, der skal bevise, at der er tale om et reelt krav.

Inkassofirmaer må ikke gentage de procedurer, som virksomheden allerede har anvendt. Fx. at sende rykkere med gebyr.

Et inkassofirma bør aldrig true eller presse dig til at betale.

Tjek, om inkassofirmaet er registreret: Alle inkassofirmaer, der opkræver penge af danske forbrugere, skal være registreret af Rigspolitiet. Hvis et firma ikke er registreret, må de ikke opkræve betalinger.

Du kan nemt tjekke, om det inkassofirma, du modtager en rykker fra, er registreret. Er firmaet ikke registreret, så kan du afvise opkrævningen.

Se listen over inkassofirmaer, der er godkendt til at sende opkrævninger til danske forbrugere, ved at klikke her. Kilde: Forbruger Europa

I stedet kan danske inkassofirmaer kræve, at udenlandske firmaer som Norwegian Lab beviser, at der er tale om et reelt krav.

»Det er klart, at også inkassofirmaerne har et ansvar for at stille de udenlandske virksomheder til regnskab for de opkrævninger, de sender,« siger Lars Arent.

Direktøren i inkassofirmaet Riverty, Claus H. Vesterager, ønsker ikke at stille op til et interview med B.T. Han forklarer i en mail, at han hverken må eller kan kommentere på konkrete personsager.

Dog understreger han, at Riverty præsenterer alle forbrugeres indsigelser imod fakturakrav over for deres leverandører, herunder også Norwegian Lab.

»Vi må ikke inddrive krav uden at kunne dokumentere kravet over for slutkunden, og vores inkassoselskab arbejder naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning og er underlagt tilsyn fra Rigspolitiet,« skriver Claus H. Vesterager.

B.T. har også foreholdt Norwegian Labs direktør, Karsten Kjoss, kritikken fra Preben Arnfjord.

Men heller ikke han ønsker at stille op til interview, og han vil heller ikke besvare spørgsmål på skrift.

I stedet henviser han til en skriftlig kommentar i B.T.s tidligere artikel, hvor han blankt afviser, at der er tale om en skjult abonnementsfælde.

Sådan klager du Forbruger Europa kan hjælpe dig, hvis der er tale om en virksomhed eller et inkassofirma i et andet EU-land samt Norge, Island og Storbritannien. Typisk indleder Forbruger Europa en dialog med virksomheden og prøver at finde en løsning.

Hvis et inkassofirma ikke overholder reglerne, kan du også indberette dem til politiets Administrative Center, der fører tilsyn med, at inkassolovgivningen bliver overholdt.

Firmaer, der handler i uoverensstemmelse med reglerne, kan risikere påbud og i sidste ende at få frataget deres autorisation. Kilde: Forbruger Europa

»Norwegian Lab er meget omhyggelig med at følge alle love og regler. Norwegian Lab har solgt over 120.000 abonnementer i 2022, og det er meget få, der ikke er klar over, at de har bestilt et abonnement. Desværre sker det nogle gange, at kunderne misforstår dette,« lød det fra Karsten Kjoss.

Det svar giver Preben Arnfjord ikke meget for.

»Det irriterer mig, at der findes sådan nogle firmaer. Lad nu for helvede være med at klikke på alle deres tilbud,« siger han.