Da 65-årige Birgit Bendtsen i sensommeren faldt over et produkt på Facebook, som lovede en 'sund og velfungerende mave', klikkede hun sig hurtigt videre ind på en Norwegian Lab-webshop.

Kort efter havde hun bestilt en prøvepakke med 30 kapsler mælkesyrebakterier af mærket BioBelly til 79 kroner. Umiddelbart nemt og billigt.

Men det, der startede som et harmløst forsøg på en lidt sundere tilværelse, har udviklet sig til et mareridt for Birgit.

»Jeg føler mig svindlet og snydt. Jeg vil kraftigt fraråde andre at handle med dem,« siger Birgit Bendtsen til B.T.

Kort efter Birgit havde modtaget sin prøvepakke, sendte firmaet hende en ny pakke med posten. Helt uventet.

Pakken indeholdt fire måneders forbrug af BioBelly samt en regning på 1.196 kroner.

»Jeg blev meget chokeret og tænkte: 'Hvad sker der?'. For jeg havde jo ikke bestilt mere fra dem,« siger Birgit Bendtsen.

Da Norwegian Lab ikke har nogen kundeservicetelefon, kontaktede hun virksomheden på mail og forklarede, at hun ikke havde bestilt et abonnement, og at det måtte bero på en misforståelse.

Her ses et screenshot fra Norwegian Labs hjemmeside.

Men Norwegian Lab var hverken til at hugge eller stikke i.

Firmaet begrundede det med, at Birgit Bendtsen automatisk var overgået til abonnement, fordi hun ikke havde afmeldt yderligere forsendelser, efter hun bestilte sin prøvepakke.

Og så fik Birgit ellers sat kniven for struben.

Et dansk inkassofirma, som Norwegian Lab samarbejder med, kontaktede hende og krævede abonnementsregningen på de 1.196 kroner betalt inden 14 dage.

»Jeg blev bange og spekulerede i flere dage over, hvad i alverden jeg skulle gøre,« husker Birgit Bendtsen.

»Til sidst så jeg ingen anden udvej end at betale. Jeg var træt af at blive sendt til inkasso.«

Forbruger Europa, som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er bekendt med Norwegian Labs handelsmetoder.

28 gange i år har danske forbrugere henvendt sig til Forbruger Europa og bedt om hjælp til at slippe ud af kløerne på det norske helsefirma.

Klokkeklare regler Der er klare regler, der skal beskytte forbrugerne i situationer med inkasso. Her er Forbruger Europas råd til, hvad du kan gøre, hvis du selv er havnet i klemmen: Hvis du har meddelt virksomheden og inkassofirmaet, at du ikke er enig i et eventuelt krav, er det i strid med reglerne, hvis virksomheden ikke forholder sig til din klage, og inkassofirmaet fortsætter med at sende rykkere.

Inkassofirmaet kan ikke kræve, at du skal bevise, at du ikke skylder virksomheden det pågældende beløb. Det er derimod virksomheden, der skal bevise, at der er tale om et reelt krav.

Inkassofirmaer må ikke gentage de procedurer, som virksomheden allerede har anvendt. Fx. at sende rykkere med gebyr.

Et inkassofirma bør aldrig true eller presse dig til at betale.

Tjek, om inkassofirmaet er registeret: Alle inkassofirmaer, der opkræver penge af danske forbrugere, skal være registreret af Rigspolitiet. Hvis et firma ikke er registreret, må de ikke opkræve betalinger.

Du kan nemt tjekke, om det inkassofirma, du modtager en rykker fra, er registreret. Er firmaet ikke registreret, så kan du afvise opkrævningen.

Se listen over inkassofirmaer, der er godkendt til at sende opkrævninger til danske forbrugere, ved at klikke her. Kilde: Forbruger Europa

Også på Trustpilot bliver Norwegian Lab sablet ned af massevis af vrede kunder.

»Birgit Bendtsens sag er helt klassisk: Forbrugere tror, de bestiller en prøvepakke, men ender med at blive opkrævet for et abonnement og får rykkere af et inkassofirma,« fortæller Forbruger Europas leder, Lars Arent, til B.T.:

»Sagen viser, som så mange andre, at inkassotrusler er effektive, når det handler om at presse forbrugere til at betale.«



Faktisk er sagerne om Norwegian Lab en del af en større tendens.

Forbruger Europa taler lige nu med flere og flere danske forbrugere, der er i klemme mellem udenlandske virksomheder og danske inkassovirksomheder.



Andre aktuelle eksempler er sager om bilvurdering og abonnementsfælder hos for eksempel datingtjenester.



»Det er ikke nyt, at nogle virksomheder bruger ufine metoder og bøjer loven. De har nok altid været aggressive, men de har fået flere metoder til at presse forbrugere i praksis,« siger Lars Arent.



Birgit Bendtsen har selv været i kontakt med Forbruger Europa omkring sin sag.

Sådan klager du Forbruger Europa kan hjælpe dig, hvis der er tale om en virksomhed eller et inkassofirma i et andet EU-land samt Norge, Island og Storbritannien. Typisk indleder Forbruger Europa en dialog med virksomheden og prøver at finde en løsning.

Hvis et inkassofirma ikke overholder reglerne, kan du også indberette dem til politiets Administrative Center, der fører tilsyn med, at inkassolovgivningen bliver overholdt.

Firmaer, der handler i uoverensstemmelse med reglerne, kan risikere påbud og i sidste ende at få frataget deres autorisation. Kilde: Forbruger Europa

Herfra lød rådet, at hun ikke skulle betale inkassoopkrævningen, men da hun modtog svaret, havde hun allerede betalt regningen.



Slaget er dog ikke tabt.



Den norske forbrugermyndighed Forbrukertilsynet kører en sag mod Norwegian Lab med en række krav til firmaets markedsføring og abonnementsinformation.



Norwegian Labs direktør, Karsten Kjoss, ønsker ikke at stille op til et mundtligt interview med B.T., men understreger i en skriftlig kommentar, at firmaet kun sælger abonnementer til danske kunder.



»Dette er absolut ikke en abonnementsfælde.«



»Norwegian Lab er meget omhyggelig med at følge alle love og regler. Norwegian Lab har solgt over 120.000 abonnementer i 2022, og det er meget få, der ikke er klar over, at de har bestilt et abonnement. Desværre sker det nogle gange, at kunderne misforstår dette,« skriver Karsten Kjoss til B.T.



Han mener bestemt heller ikke, at Norwegian Lab har gjort noget galt i Birgit Bendtsens sag. Alligevel har firmaet valgt at betale hende pengene retur.



Beløbet er dog først gået ind på Birgit Bendtsens konto, efter at B.T. er gået ind i sagen, oplyser hun.



Hvad med alle de andre danske kunder, som har klaget. Vil de også få pengene retur?



»Andre klager vil blive behandlet og vurderet individuelt af vores kundeservice,« lyder svaret.