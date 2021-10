Det er populært på TikTok, og børnene elsker det.

Der er bare det problem med det populære antistress legetøj 'fidget' – også kaldt pop-it. Legetøjet kan nemlig have farligt uønsket kemi i sig.

Det viser en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk Kemi, som har testet 21 forskellige fidgets.

Og undersøgelsen burde give en god grund til, at forældre skal kigge lidt på, hvad for nogle fidgets, som deres børn leger med. Fire stykker af det populære legetøj havde det kræftfremkaldende stof naftalin i sig.

De fire fidgets, der indeholder naftalin - Edamame nøglering fra Lightinthebox

- Orange kylling fra Chao Chao

- Cute peanut-shaped popper fra Bent

- Bendable smiley mand fra ABC-leg Kilde: Forbrugerrådet Tænk Kemi

Én af dem, en ærtebælg-nøglering fra hjemmesiden Wish, indeholdte ftalaten DIBP i mængder over den tilladte grænse.

DIBP er ulovligt i legetøj og andre produkter i EU, fordi stoffet er hormonforstyrrende. Derfor er produktet efter undersøgelsen nu anmeldt til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

Projektleder for Forbrugerrådet Tænk Kemi, Christel Søgaard Kirkeby, forstår godt, at det kan være svært for forældre at vide, hvad det er for legetøj, som man skal være særligt opmærksom på. Som en lille huskeregel skal man bare være lidt kritisk over for nyt legetøj.

»Din kritiske sans er meget vigtig, når en ny legetøjstrend pludselig opstår. Vi har set flere eksempler på, at forhandlere kan få meget travlt med at importere de nye, populære produkter,« siger Christel Søgaard Kirkeby og pointerer, at forhandlerne har et stort ansvar, men at den enkelte forældre også skal være opmærksom:

»Ansvaret for produkternes sikkerhed ligger som udgangspunkt hos forhandlerne. Selvom myndigheder kan tjekke, hvis de for eksempel har en mistanke om, at der er problemer, er det vigtigt, at du også selv er kritisk.«

Hvis du har mistanke om, at et stykke legetøj indeholdt uønsket kemi, kan du anmelde ulovlige produkter til Miljøstyrelsen HER.