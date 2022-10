Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den galopperende inflation har medført galopperende tyndskid i blandt andet Storbritannien.

Den britiske fødevaremyndighed FDA – Food Standard Agency – har gennemført en ny undersøgelse, der viser, at der blandt befolkningen har udbredt sig en særlig form for spareadfærd, der er forbundet med sundhedsfare.

Det fremgår blandt andet, at 18 procent af deltagerne har slukket for deres køleskab eller fryser (med madvarer i, red.) for at spare på strømmen.

32 procent har mindst en gang om måneden spist mad, der har overskredet udløbsdatoen, og 30 procent har skåret hele måltider væk eller reduceret måltidsstørrelsen.

Energipriser på himmelflugt B.T. sætter fokus på, hvordan de voldsomt stigende el- og gaspriser påvirker danskerne. Hvis du har fået en voldsom regning, er du velkommen til at kontakte os på npkj@bt.dk.

Resultaterne af undersøgelsen får nu den britiske myndighed til at gå ud med en advarsel om risikoen ved at spare uhensigtsmæssigt.

»Vi ved, at mange mennesker er bekymrede over, om de har råd til fødevarer for øjeblikket, og vores dokumentation viser, at folk finder besparelser, hvor de kan.«

»Men det er ikke en god idé at slukke for køleskabet eller at spise mad over udløbsdatoen, fordi begge dele kan føre til en højere risiko for, at du bliver syg af madforgiftning,« siger Emily Miels, som står i spidsen for FDA.

Også herhjemme har Fødevarestyrelsen tidligere været ude og advare om, at man ikke bør slukke køleskabet for at spare på strømmen.

Kunne du finde på at slukke for dit køleskab for at spare på strømmen?

Advarslen var udløst af, at flere børn i netop Storbritannien havde fået madforgiftning.

»Vores mikrobiologer ved, hvor og hvordan bakterier trives, og hvorfor forbrugere og restauranter bør have maks fem grader i køleskabet, hvor man har letfordærvelige varer som kød, mælk og pålæg,« lød det fra Fødevarestyrelsen.

Symptomerne på madforgiftning kan blandt andet være ondt i maven, kvalme, opkast, feber eller diarré.

På Twitter har Fødevarestyrelsen delt en grafik, som du kan se herunder, over, hvad der kan ske, hvis maden bliver for varm – hvis man for eksempel vælger at slukke for køleskabet.

Hvis temperaturen i maden kommer op mellem 20 og 40 grader, kommer det op i det, der betegnes som 'farezonen', hvor bakterierne vokser hurtigst.

Men hvis temperaturen er mellem de anbefalede nul og fem grader, standser det de fleste bakteriers vækst.