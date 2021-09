Tredje gang er lykkens gang, plejer man at sige.

Det gælder bare ikke for 49-årige Birgitte Bauer fra Hobro. Siden onsdag har hun forgæves forsøgt at betale for en rejse med TUI til Cypern i efterårsferien for sig selv, kæresten og sin 17-årige datter.

Men hverken første, anden eller tredje gang er det lykkedes at gennemføre betalingen for rejsen.

I stedet har hun til sin store frustration modtaget mails fra TUI om, at rejsen er annulleret, og senest en påmindelsesmail fra TUI søndag klokken 10.11 om, at hun skal huske at indbetale 31.181 kroner, selvom om hendes bankrådgiver fredag formiddag lavede en straks-giroindbetaling på beløbet til TUI.

Birgitte Bauer har siden onsdag forgæves forsøgt at betale for en rejse hos TUI.

»Det kan da ikke passe, at det i tredje forsøg endnu ikke er lykkedes at få lov til at betale for en rejse. Hvad fanden er det for noget?« siger Birgitte Bauer med tydelig irritation i stemmen.

Hun er ikke den eneste TUI-kunde, der oplever problemer med at få lov til at betale hos rejsebureauet.

Det gælder blandt andre også en Lone Jensen, som kvitterer med én stjerne og overskriften »Dårlig service« på Trustpilot.

Hun forsøgte 30. august at bestille en rejse hos TUI for fem personer til 25.000 kroner. Hun prøvede at betale med tre forskellige kort, men betalingen gik ikke igennem, og nogle timer senere modtog hun en mail om, at hendes reserverede rejse var annulleret.

Lone Jensen forsøgte uden held at komme igennem til TUIs kundeservice på telefonen, men blev mødt at en telefonsvarer, der oplyste, at de havde travlt.

Thomas Jessen, presseansvarlig i TUI i Danmark, fortæller, at det er korrekt, at kunder oplever, at de ikke kan få lov at betale for rejsen.

Det skyldes, at bankerne har indført maksimumsgrænser for, hvor store beløb man kan overføre via et betalingskort.

»Det er betalingsgrænsen på 20.000 kroner (andre banker 25.000 kroner, red.), som mange banker indførte i januar, der er problemet. Hvis man ikke selv har fået den hævet hos banken, bliver man selvfølgelig fanget af det, hvis man skal betale et højere beløb end det. Og så sker der det, at betalingen bliver afvist,« siger han.

Danskerne er igen klar til at rejse sydpå. Rejsebureauerne melder om travlhed op til efterårsferien.

Men I vil vel gerne sælge rejser, der koster over 20.000 kroner. Det kan en tur til Mallorca for en familie jo hurtigt løbe op i?

»Ja, det har ikke været det store problem hen over sommeren. Der har de fleste betalt et depositum for rejsen, og så bliver rejsen ikke automatisk annulleret, når slutbetalingen ikke kommer,« siger han og tilføjer:

»Men når man bestiller en rejse med under 40 dage til afgang, skal hele betalingen falde på en gang, og dér er vi nu i forhold til efterårsferien. Og har man ikke fået hævet maksbeløbet i sin bank, kan man ikke gennemføre betalingen, og så annullerer systemet rejsen.«

Thomas Jessen forklarer, at de ramte kunder kan ringe ind til kundeservice og så splitte betalingen op, så man betaler med to forskellige kort.

»Hvis rejsen bliver annulleret, fordi betalingen ikke bliver gennemført, kan man ringe ind, og så booker vi rejsen igen og ordner betalingen med det samme,« siger han.

Men det lettere sagt end gjort, siger Birgitte Bauer.

Hun har forgæves forsøgt at komme igennem til TUIs kundeservice i flere dage.

Hver gang er hun blev mødt af en telefonsvarer, der siger, at TUI har travlt, og at man kan splitte betalingen op i to, hvis man oplever, at betalingen ikke kan gennemføres.

Men TUIs betalingsmodul på hjemmesiden har ikke en funktion, hvor det er praktisk muligt, og forsøger man at ringe til kundeservice, bliver man mødt af en telefonsvarer, siger Birgitte Bauer:

»Det er selvfølgelig ikke TUIs skyld, at bankerne har en øvre grænse for betaling med betalingskort. Men så må TUI jo sørge for, at de har et betalingssystem på deres hjemmeside, hvor man i praksis kan splitte betalingen op på flere kort. Og det har de ikke.«

Birgitte Bauer har forsøgt at få sin bank til at hæve maksimumsgrænsen for betaling på sit betalingskort. Det sagde banken nej til. I stedet fik hun fredag sin bankrådgiver til at lave en straksoverførsel via giroindbetaling for rejsen til TUI.

B.T. har set dokumentation for overførslen. Alligevel har Birgitte Bauer søndag klokken 10.11 modtaget en påmindelsesmail fra TUI om, at hun skal huske at betale for rejsen.

»Jeg er så tæt på at sige: 'Vi bliver sgu bare hjemme.' For det skal være fedt at tage ud at rejse. Det er det her ikke,« siger hun.

Thomas Jessen oplyser, at TUI nu vil overveje at informere om betalingsudfordringerne på forsiden af deres hjemmeside.