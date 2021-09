Tina Jørgensen blev meget overrasket, da hun fik en sms fra datteren om betaling til sin datters studietur.

Turen går tre dage til Athen og for 3900 kroner er der fly, hotel og morgenmad. Med penge til transport, oplevelser og forplejning forventes der en samlet pris på 5000 kroner.

»Jeg tænkte 'hvad?! 5000 kroner – bare lige',« siger Tina Jørgensen, der fortæller, at hun bliver provokeret af beløbets størrelse.

Synes du, studieture på danske uddannelser er blevet for dyre?

Rektoren på det gymnasium, Tina Jørgensens datter går på, fortæller, at de på det pågældende gymnasium har en politik om, at rejser og aktiviteter maks. må koste 4000 kroner for selve rejsen eksklusive lommepenge og diverse.

Derudover har de en fond, så de elever, der ikke kan betale studieturen, kan søge støtte.

»Så på den måde synes jeg ikke, kritikken er berettiget,« fortæller rektoren.

Tina Jørgensen er enlig mor, og selvom hendes økonomi er okay, hænger pengene ikke på træerne, fortæller hun.

»Med 5000 kroner er det nok min næste sommerferie, der ryger der,« siger Tina Jørgensen, som føler, det er en beslutning, der bliver taget hen over hovedet på hende.

»Man bliver pålagt en udgift, man ikke er blevet informeret om, har bedt om eller har indflydelse på,« fortæller Tina Jørgensen, der tvivler på, om rejsen i det hele taget er nødvendig.

»Hvad giver en studierejse til Athen i tre dage til 5000 kroner?«

Rektoren fortæller, at det både er det faglige, men også det sociale, der er formålet med studieturen.

»Eleverne har et fællesskab på en helt anden måde, end de har til daglig, som jo også er vigtig for trivslen,« uddyber rektoren.

Men Tina Jørgensen mener ikke, at det kræver en rejse til flere tusinde kroner.

»Jeg synes, det er sindssygt. Kunne man ikke lære de ting i et sommerhus i Danmark?« lyder det fra Tina Jørgensen.

Rektoren forklarer, at formålet ved at tage eksempelvis til Athen er, at eleverne kan se de ting, de har kigget på i bøgerne i oldtidskundskab, i virkeligheden.

»Så der kan være gode grunde til at tage udenlands,« siger han.

Tina Jørgensen er særligt bekymret for de folk, der ikke har økonomien til at sende deres barn på studietur.

»Man tvangsindlægger familier til den udgift uden at spørge først. Selvom man kan vælge det fra, så er det jo et problem på grund af børnene, der ikke skal føle sig udenfor.«

Gymnasiets rektor forstår godt, hvis der er nogle forældre, der føler sig presset til at finde pengene, for at deres barn ikke skal holdes udenfor.

»Netop derfor har vi den fond til at søge støtte, hvis ikke man har pengene,« afslutter han.

I januar 2020 præsenterede regeringen ideen om et loft for egenbetaling på studieture, men det er endnu ikke vedtaget.