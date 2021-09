En 35-årig fynsk mand er tirsdag eftermiddag i et grundlovsforhør ved Retten i Odense blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger for blufærdighedskrænkelse af fire mindreårige drenge.

Drengene er i alderen otte-ni år.

Den 35-årige er autist og har lav funktionsevne for sin alder. Han er sigtet for at have fået drengene til blandt andet at vise sig nøgne eller delvis nøgne for ham online.

Kontakten til de forurettede skete gennem en chat-funktion i computerspillet Fortnite i tre tilfælde i juli og et enkelt tilfælde i begyndelsen af august.

Ifølge sigtelsen tilbød han drengene at betale for virtuelle såkaldte skins, som man kan bruge i Fortnite-spillet, for at få dem til at gå med på hans ønsker.

Efter anklager Lise Dyrby Nielsen havde læst sigtelsen op, begærede hun lukkede døre for den resterende del af retsmødet. En begæring dommer Karin Bøgh Pedersen efterkom.

Begrundelsen er, at Fyns Politi stadig mangler at afhøre tre af de fire forurettede.

Den 35-årige mand er tidligere straffet for samme type kriminalitet. Første gang med en behandlingsdom i 2016. De seneste to gange har han afsonet ubetingede domme i et almindeligt fængsel.

Gennem sin beskikkede forsvarer Ib Gorm Pedersen erkendte han sig delvis skyldig i sigtelsen.

»Min klient kan ikke huske præcis, hvad der er foregået. Men der er foregået noget,« sagde Ib Gorm Pedersen.

Sigtedes mor var til stede i Retten i Odense og overværede den åbne del af grundlovsforhøret.

I kendelsen om varetægtsfængsling lagde dommer Karin Bøgh Pedersen vægt på, at sigtede med sine handlinger har overtrådt et tidligere udstedt forbud mod at tage kontakt til mindreårige.

Og at der er risiko for, at han vil gøre det igen, hvis han er på fri fod.

Den sigtede kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling.