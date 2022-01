Der gik et sug gennem maven på Louise Dandanell, da hun i december stod i sin stue og så den regning, hun netop havde åbnet fra Norlys.

Hun måtte ganske enkelt se efter en ekstra gang. Beløbene var helt skæve i forhold til, hvad hun havde forventet.

»Da jeg så den regning, var det som at få et knytnæveslag i maven,« fortæller 37-årige Louise Dandanell fra Biersted i Nordjylland.

Louise varmer med naturgas ligesom godt 400.000 andre husstande.

Priserne på netop gas er steget så meget de seneste seks måneder, at det har ligget og svinget mellem en seksdobling og en tidobling, oplyser Dansk Energi.

Og det har Louise, som bor alene med sin lille datter, nu fået at mærke.

»Jeg er gået fra at skulle betale 3.600 kroner i kvartalet til 5.800 kroner for det helt samme forbrug. Jeg skal virkelig til at tænke mig om og spare endnu mere, end jeg gør i forvejen. Jeg har svært ved at forstå det her. Det er virkelig ikke rart.«

Endnu større er den ekstraregning, der er landet hos Bjarke Nordentoft og hans hustru i Randers.

Den perfekte storm: Derfor er priserne buldret op Priserne på gas og elektricitet ramte i slutningen af 2021 rekordhøje niveauer. Elprisen er i perioder seksdoblet, mens gasprisen i perioder er tidoblet. Flere ting gør sig gældende, forklarer Lars Aagard, administrerende direktør i Dansk Energi. Han peger på nogle af dem: Politik: Der har været markedsuro i forhold til russerne. Hvor meget gas kan og vil de levere?

Efterspørgsel i bevægelse: Vi har haft højkonjunktur i Europa. Da vi kom ud af coronanedlukning, kom økonomien hurtigere tilbage end forventet. Trækket på de lagre af gas, vi har i Europa, har været større end forventet.

Ramt af vejret: Det har været en kold vinter og en varm sommer. Vi har brugt mere gas til at varme op i den kolde vinter og mere el til at køle om sommeren. Og da vi laver el på gas, har vi også brugt mere gas i elsektoren.

Samtidig har det ikke regnet så meget i Norge, som det plejer. Om vinteren plejer vi at kunne trække en meget stor mængde vandkraftstrøm i Norge. Det vand samler de op i deres magasiner i regnsæsonen, men det har ikke regnet så meget, og det betyder, at så skal vi bruge mere gas i stedet.

Endelig har det blæst mindre end normalt, og det vil sige, at al den grønne strøm fra vindmøllerne har vi ikke fået så mange kWh-timer ud af, og så har vi igen måttet trække på gas.

Bundlinjen er, at alt det her har fået gaspriserne til at eksplodere, og det har trukket elpriserne med op.

De bor i et parcelhus på 150 kvadratmeter med deres to børn, og de har netop fået en gasregning på 8.357 kroner.

Det er en stigning fra 3.292 kroner for samme periode sidste år – og de har endda sænket deres forbrug.

»Det svarer jo til, at vi skal betale 20.000 kroner mere om året for gas. Vi får også en stigende elregning. Vi har jo netop købt elbil for at passe på miljøet, men det er jeg ikke så sikker på, var en god idé,« siger 37-årige Bjarke Nordentoft.

Han er slet ikke i tvivl om, at de store ekstraregninger får konsekvenser for familien.

»De kommer til at betyde en til to færre ferier om året. Vi forsøger at skrue ned for varmen, men vi skal jo ikke ende med at gøre børnene syge,« siger Bjarke Nordentoft.

Og ikke meget tyder på, at der er bedring på vej lige foreløbig.

Efter flere måneder, hvor forventningerne var, at elpriserne og gaspriserne ville falde igen i foråret 2022, ser det nu ud, som om de høje priser kommer til at vare ved et godt stykke ind i 2022.

Ifølge et notat fra Klima-, Forsynings- og Energiministeriet risikerer flere husstande at blive ramt hårdt af de stigende priser.

Ifølge beregninger fra ministeriet vil en gennemsnitlig familie med to børn, som bor i et hus på 100 kvadratmeter og varmer med gasfyr, opleve en ekstraregning på 1.420 kroner om måneden.

Et tilsvarende par med to børn i et hus på 200 kvadratmeter må ruste sig til en gigantisk ekstraregning til gas på 2.830 kroner om måneden, lyder det fra ministeriet.