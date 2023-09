Døstrup Landevejskro bryster sig at servere Danmarks største tartelet med et helt kilo fyld.

Men ikke nok med det så kandiderer kroen også til Danmarksrekorden i sure smileyer.

På et nyt kontrolbesøg 5. september har den udskældte, sønderjyske kro indkasseret sin sjette sure smiley i træk siden foråret, hvor kroen genåbnede efter at have været lukket ned i fire måneder af Fødevarestyrelsen på grund af museafføring i køkkenet.

Går man endnu længere tilbage, viser smileystatistikken, at Fødevarestyrelsen siden 2020 har gennemført 22 kontroller på Døstrup Landevejskro. Og 15 gange er der givet en sur smiley for overtrædelser af fødevarelovgivningen. Nogle mere grove end andre.

Døstrup Landevejskros historie går tilbage til 1861. Foto: Google Street View Vis mere Døstrup Landevejskros historie går tilbage til 1861. Foto: Google Street View

Foruden de mange sure smileyer har kroen fået ni bøder på i alt 62.500 kroner samt politianmeldelse for omkring 20 forhold. Fødevarestyrelsens seneste kontrol lægger til bunken af politianmeldelser.

Godt nok var der ikke kritik af rengøringen, men kroen kunne ligesom på de forudgående kontroller ikke fremvise sporbarhed på en række forskellige fødevarer, fremgår det af kontrolrapporten.

Denne gang drejede det sig om ferske wienerschnitzler, plader med hvid chokolade, chokoladeknapper, cornflakes, hvidvin, karrypulver og gurkemejepulver.

Kroen endte med at kassere fødevarerne under tilsynet.

En 'usædvanlig virksomhed'

Tilbage i august interviewede B.T. sektionsleder i Fødevarestyrelsen Kim Laugesen om forholdene på Døstrup Landevejskro.

Han kunne ikke komme i tanke om andre virksomheder, hvor der er givet så mange sanktioner

»Det er usædvanligt, at en virksomhed, gennem flere år igen og igen ikke evner at leve op til de helt basale krav, loven stiller til en fødevarevirksomhed,« sagde Kim Laugesen.

»Så mange overtrædelser ser vi sjældent. Så det er en større sag, hvis man sådan skal sige det på godt jysk.«

Muselort på gulv i fødevarelokale under et kontrolbesøg på Døstrup Kro i efteråret 2022. Foto: Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Muselort på gulv i fødevarelokale under et kontrolbesøg på Døstrup Kro i efteråret 2022. Foto: Foto: Fødevarestyrelsen

Kim Laugesen forsikrede, at i det øjeblik, at der er risiko for, at man kan blive syg af at spise på kroen, så lukker Fødevarestyrelsen den, indtil der er styr på hygiejnen.

Fødevarestyrelsens seneste politianmeldelse af kroen medfører to opfølgende kontroller, som kroen selv skal betale gebyr for.

B.T. har været i kontakt med restauratør Hans Henrik Hjortshøj og efterspurgt en kommentar, men han er ikke vendt tilbage før deadline.

Døstrup Landevejskro ligger i den lille landsby Skærbæk i Sønderjylland.

Hen over sommeren har også flere andre danske kroer fået en sur smiley af Fødevarestyrelsen. Dem kan du læse mere om i denne artikel.