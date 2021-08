Spekulationerne har ulmet under overfladen i flere måneder.

I takt med at råvarepriser er steget, og problemer med fragt har skabt forsinkelser, har spekulationerne fået frit løb: Vil priserne på fødevarer stige i de danske supermarkeder?

Torsdag kom der så en markant melding fra en af Danmarks fødevaregiganter, da Arla fremlagde regnskab for første halvår af 2021.

I den forbindelse faldt også en kommentar om det forventede prisniveau for varer som mælk, ost og smør.

»Jeg må slet ikke for myndighederne sige noget om prisstigninger, eller om hvor store eller små de bliver, eller hvornår de kommer. Så det får du mig ikke ud i,« sagde Arla-topchef Peder Tuborgh ifølge Børsen:

»Men helt generelt kan jeg sige, at inflationspresset er så stort, at det er uladsiggørligt, hvis ikke det sætter sig som højere priser til vores kunder.«

Det såkaldte inflationspres kommer på grund af stigende priser på brændstof, energi, emballage, foder og fragt.

Og når Arla har stigende omkostninger over en bred kam, vil det betyde stigende priser på de varer, de sælger: mælk, yoghurt, smør, fløde, ost osv.

Arla forventer stigende priser. Foto: Henning Bagger

Stigende priser, som allerede så småt har vist sig, når kunderne har været i supermarkederne de seneste måneder.

Siden marts er priserne på ost steget med 5,3 procent i de danske supermarkeder og er steget fire måneder i træk, viser tal fra Danmarks Statistik.

Priserne på mælk er også steget fire måneder i træk og var i juli seks procent dyrere end i marts. Smør var hele 15,6 procent dyrere i juli end i marts. Og i alle tilfælde peger pilen altså yderligere op.

En anden branche, hvor spekulationer om prisstigninger har floreret, er på brødmarkedet, hvor priserne for råvarer har været skarpt stigende.

B.T. tog torsdag kontakt til flere aktører i brødbranchen i Danmark.

Kun Schulstad vendte tilbage med følgende kommentar:

»Hos Schulstad følger vi tæt de stærkt stigende råvarepriser på mel, gryn, kerner med mere. Som de udvikler sig i øjeblikket, vil det helt sikkert også påvirke brødpriserne i fremtiden,« lød det fra Søren Skipper, salgsdirektør i Schulstad.



Reelt er brødpriserne i de danske supermarkeder steget med 2,3 procent siden marts, men har ligget noget nær stille de seneste måneder.

Brødpriserne kan meget vel være på vej op på grund af stigende råvarepriser. Foto: Henning Bagger



I sidste ende er det supermarkederne, som afgør, hvor meget eller hvor lidt priserne stiger over for kunderne.

Og i både Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka, og Coop, der driver Kvickly, Fakta, Brugsen-kæderne, Irma og Coop 365, kan man mærke de stigende priser.

»Vi har fået varslinger fra forskellige leverandører om, at råvarerne stiger i pris. Nu skal vi så have vores årsforhandlinger, og her bliver det vores opgave at sikre, at det lander på en måde, som er fornuftig for alle parter, inklusive vores kunder,« siger Lars Aarup, analysechef for Coop:

»Jeg forventer, at priserne vil stige lidt på nogle varer, på andre vil de ikke. Vi står ikke overfor, at en indkøbskurv stiger helt vildt i pris. Men nogle varer vil blive påvirket.«

I Salling Group lyder det, at stigende priser på emballage og råvarer samt tryk på forsyningskæderne kan mærkes i dagligvarebranchen.

Også omskifteligt vejr har skabt mangel på råvarer som rapsolie og mel, mens også mejeriprodukter bliver påvirket.

»Hvordan det kommer til udtryk, er for tidligt at sige, men vi gør alt, hvad vi kan, for at holde priserne nede, så kunderne bliver mindst muligt påvirket,« lyder det fra Salling Group.