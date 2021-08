Det viste sig at være et tiltag fra McDonald’s, som for alvor hamrede beskeden hjem i den brede befolkning.

Efter flere uger med et stigende antal tomme hylder i supermarkederne, meldte ellers uudtømmelige McDonald’s tirsdag ud, at milkshakes og drikkevarer på flaske nu forsvinder fra menukortet i 1.250 restauranter i England, Skotland og Wales.

En melding, som er billedet på en dyb krise.

De seneste uger har den britiske befolkning oplevet, at der er stadig flere varer, de har svært ved at få fat på.

For en uge siden måtte den populære fastfoodkæde Nando’s lukke 50 restauranter, fordi de har svært ved at få fat på både kyllingevinger og ansatte.

Lignende problemer har ramt Kentucky Fried Chicken og Subway.

Tirsdag var det så McDonald's, der måtte bukke under og sløjfe de ellers så populære milkshakes fra menukortet, fordi de har svært ved at skaffe ingredienserne.

I supermarkeder har alt fra øl og sodavand til kød og diverse varianter af frugt og grønt manglet i perioder.

Briterne oplever tomme hylder i stigende omfang Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Briterne oplever tomme hylder i stigende omfang Foto: JUSTIN TALLIS

I briternes højt elskede pubs har man måttet melde udsolgt af forskellige varianter af øl, og British Petroleum har lokalt måttet lukke tankstationer på grund af manglende leverancer af brændstof.

Onsdag opsummerede Steve Murrells, direktør for Storbritanniens største dagligvareaktør Co-operative Group, situationen på følgende måde:

»Manglerne er nu på det værste niveau, jeg nogensinde har set,« sagde han til The Times.

Årsagerne til den eskalerende krise er mange.

Den ene er den globale mangel på råvarer, som påvirker eksempelvis produktion af biler og elektronik, samt problemer med fragt af containere, som også resten af verden oplever.

Men helt centralt står Brexit og i særdeleshed det kaos, der er skabt af coronavirus.

Konkret lyder vurderingen, at man eksempelvis lige nu mangler omkring 90.000 lastbilchauffører.

Det betyder, at varerne simpelthen ikke når frem i lige så hurtigt et tempo, som man er vant til – eller slet ikke når frem.

Samtidig mangler der medarbejdere stort set alle steder.

Brexit har sin del af skylden, da det har betydet, at mange udenlandske arbejdere har forladt landet eller simpelthen ikke kan komme ind lige nu på grund af stramme visa-regler.

Sidste år forlod 14.000 lastbilchauffører fra EU-lande Storbritannien. Kun 600 er vendt tilbage.

Derudover er processen med at køre ind og ud af EU blevet mere langsommelig og bureaukratisk.

Der mangler omkring 90.000 lastbilschauffører i Storbritannien lige nu. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Der mangler omkring 90.000 lastbilschauffører i Storbritannien lige nu. Foto: TOLGA AKMEN

Mest alvorlig er dog coronavirus’ hærgen.

Flere tusinde briter bliver hver eneste dag sendt i isolation, fordi de får en besked på telefonen om, at de har været i nær kontakt med en coronasmittet.

Omfanget har været så voldsomt, at det er blevet døbt ‘the pingdemic’ med henvisning til det ping, der lyder, når notifikationen rammer telefonen.

En notifikation, der sender enormt mange mennesker hjem og fjerner dem fra butikker, lagre og lastbiler.

I slutningen af juli var 600.000 briter eksempelvis i isolation samtidig.

De mange isolerede bidrager kraftigt til, at der mangler medarbejdere til at fragte varer ud til supermarkederne, medarbejdere til at servere fastfood, folk til at plukke bær, slagtere til at skære kød osv.

Nu er et kapløb om at finde medarbejdere så skudt i gang, skriver The Guardian.

En rekrutteringsproces, som til tider tager sig absurd ud.

Amazon er eksempelvis så desperate efter nye ansatte i visse områder af Storbritannien, at de betaler 1.000 pund i bonus til alle nye ansættelser.

Kæden Specsavers, som er Storbritanniens svar på Louis Nielsen, betaler 10.000 pund i bonus til nyansatte optikere, og British Gas lokker med en bonus på 3.000 pund til nyansatte ingeniører.

Den slags eksempler med bonusser ved nyansættelse er efterhånden ikke sjældne.

Flere aktører i Storbritannien har nu bedt Boris Johnsons regering om at gribe ind for at håndtere situationen.

Forslagene går blandt andet på at slække på de nye, Brexit-relaterede regler for visum, så flere udenlandske arbejdere kan komme ind i landet.

Samtidig er der krav om at igangsætte en række tiltag, så man kan få uddannet langt flere lastbilchauffører, der kan fragte varer rundt.

Nogen samlet politisk løsning er der endnu ikke kommet fra regeringen, men situationen er nu så tilspidset, at der går rygter om, at militæret kan blive sat midlertidigt ind for at afhjælpe situationen, skriver Financial Times.

Om det ender i så drastiske tiltag, vil de kommende uger åbenbare.