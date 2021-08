Efter flere ugers snak om risiko for manglende varer til jul, problemer med at få elektronik hjem fra Østen og stagnerende eller stigende priser kom to tilbudsaviser i denne uge med et budskab, der fik flere til at spærre øjnene op.

De kom fra Power og Elgiganten og blev snart fulgt af Bilka. Specielt ét tilbud i de tre aviser har vakt opsigt.

»Priserne bør jo stige lige nu på grund af manglende komponenter til tv-skærme og problemer med fragt. Det er det, vi hører i hele verden,« siger Rasmus Larsen, redaktør for Flatpanels.dk:

»I stedet ser vi i Danmark, at priserne er helt vilde for tiden. Langt lavere end eksempelvis Black Friday.«

Tilbuddet hos de tre kæder, som for alvor fik blandt andre Rasmus Larsen til at spærre øjnene op, var et 65 tommer OLED-tv til 9.995 kroner.

En skærm, der beskrives som 'toppen af poppen'.

Til Black Friday kostede de billigste tv-skærme i den klasse 12.000 og måske ofte 15.000 kroner.

Den seneste tilbudspris på 9.995 kroner er altså et nyt lavpunkt i dansk sammenhæng for den skærm.

Salgchef i Power Simon Frølich. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Salgchef i Power Simon Frølich. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Det i en tid, hvor logikken tilsiger, at priserne bør stige.

Samtidig fremhæver Rasmus Larsen tilbud på en 82 tommer skærm i sidste uge til 5.999 kroner – det er ikke længe siden, det kostede 20.000 kroner – og en 70 tommer skærm til 3.777 kroner.

»Vi ser en regulær priskrig på tv-skærme lige nu. Der er tale om priser, jeg ikke engang havde forestillet mig, vi ville se til Black Friday, og lige nu ser vi dem altså en tilfældig uge i august,« siger Rasmus Larsen:

»Det er lidt svært at se, hvorfor det her skulle kunne lade sig gøre. Jeg følger markedet tæt, og jeg har lidt svært ved reelt at forklare, hvordan det kan lade sig gøre at sælge en 70 tommer skærm til under 4.000 kroner.«

FAKTA: Opsigtsvækkende tilbud Følgende er tre opsigtvækkende tilbud på tv-skærme indhentet af Flatpanels.dk. Model: 82 tommer Samsung 4K TV (TU8005) Pris: 5.999 kroner. Sted: Elgiganten (sidste uge) Rasmus Larsen: Med 82 tommer er vi tæt på hjemmebiograf-format, og disse skærme er nu til at betale. Priserne på 80 tommer+ har taget kraftige dyk i 2020/21. Det er ikke mange år siden, at 80 tommer+ kostede over 20.000 eller 30.000 kroner. Model: 70 tommer Philips 4K TV (PUS7555)



Pris: 3.777 kroner. Sted: Power, Bilka



Rasmus Larsen: Priser på 70-75 tommer har været kraftigt nedadgående i ca. 1,5-2,5 år, men ryger stadig ned i nye, lavere prisniveauer her i 2021. Model: 65 tommer LG 4K OLED (C1)



Pris: 9.995 kroner. Sted: Power, Elgiganten, Bilka (næste uge)



Rasmus Larsen: Så godt som markedets bedste billedkvalitet til 9.999 kroner kun tre-fire måneder efter lancering af LG C1 (2021-udgave). Til sammenligning kostede LG CX (2020-udgaven af samme tv) 14.999 kroner på Black Friday 2020, og billigste 65 tommer OLED-tv kostede 11.999 på Black Friday 2020.

Hos Power, som de seneste år har spillet en stor rolle i at presse priserne på det danske elektronikmarked, har man flere gange været ude og fortælle om knapheden på varer.

Alligevel erkender man, at der sker ting og sager på det danske marked, som måske ikke er logiske.

»Nu skal man passe på, hvilke ord man bruger, men der kører noget priskrig lige nu. Det trodser al logik, når man tænker på, at vi har problemer med at skaffe varer, men lige nu kører der en priskrig,« siger Simon Frølich, Sales Manager i Power:

»Det er blevet optrappet de seneste måneder, og det er så kulmineret i den her uge. Det er vanvittige priser, og det er priser, som er lavere end Black Friday, men der bliver simpelthen kæmpet om hver en krone.«

Ville det ikke være bedre at holde priserne i ro og sørge for, at der er nok til alle, når nu I selv har meldt ud, at julehandlen kan blive påvirket af varemangel?

»Jo, men vi er i et marked, hvor alle jagter omsætning. Vi har lovet kunderne lave priser, og det er vi nødt til at stå ved. Som selskab ville vi da gerne have mere for varerne, men vi er nødt til at holde vores løfte.«

Og Simon Frølich kan ikke afvise, at priserne fortsætter med at være trykket lidt endnu.

»Vi er simpelthen midt i en stirrekonkurrence lige nu. Alle ser på hinanden. Alle vil være billigst.«