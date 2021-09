En mand iført en sølvpapirshat med en pibe i munden flankeret af teksten: 'Stik piben ind.'

Sådan ser budskabet ud på skilte og plakater, som især er dukket op i København, Aalborg, Aarhus og Odense de seneste dage. Afsenderen er ikke en bevægelse eller et politisk parti. Det er lakridspibe-producenten Cloetta.

Og hvad vil de så med det?

Sølvpapirshatten bliver ofte brugt som symbol på konspirationsteoretikere, og i disse dage bliver vaccineskeptikere eller coronaskeptikere ofte stemplet på som en 'sølvpapirshat' i diskussioner på sociale medier.

Så B.T. tog tirsdag kontakt til Cloetta for at spørge til, om lakridspibeproducenten her langer ud efter vaccinemodstandere, coronabenægtere eller konspirationsteoretikere generelt?

»Nej, det her er ikke rettet mod nogen bestemt gruppe,« forklarer Mads Brinks, managing director for Cloetta i Danmark:

»Vi trak faktisk lidt på smilebåndet, da I henvendte jer og spurgte til, om det her er rettet mod coronaskeptikere. Jeg kan godt se, hvor tanken kommer fra, men det er ikke en tanke, vi har gjort os.«

Cloetta har ellers ikke holdt sig tilbage med at bruge lakridspiben og sloganet ‘stik piben ind’ til skarpe budskaber.

Cloettas nye kampagne på Vesterbrogade i København Vis mere Cloettas nye kampagne på Vesterbrogade i København

Kampagnen startede i 2019 under folketingsvalget, hvor Cloetta brugte lakridspiben til at opfordre politikerne til at stikke piben ind og huske at lytte til deres modparter.

Siden har Cloetta blandt andet brugt kampagnen til at huske på, at hvis man vil være overborgmester, skal man stikke piben ind og lade være med at slikke folk i øret – en slet skjult henvisning til sagen om forhenværende overborgmester i København Frank Jensen (S).

»Budskabet er helt simpelt, at folk må have alle de holdninger og tanker, de gerne vil, men at man ind imellem også skal stikke piben ind og lytte til andre. Vi vil gerne fremme den gode dialog,« siger Mads Brinks.

Men sølvpapirshat er jo en konkret karikatur af konspirationsteoretikere, ikke?

»Jo, og folk skal have lov til at mene, hvad de vil. Det blander vi os ikke ikke i. Det er ikke sølvpapirshatten, der er budskabet her. Det er, at man skal lytte til hinanden,« siger Mads Brinks:

»Vi bruger bare sølvpapirshatten som symbol på, at alle nok har holdninger, der er lidt sære, og at man skal turde være åben og indse, at man måske selv har hatten på en gang imellem. Der kan man så stikke piben ind og lytte.«

Du tror ikke, at folk vil opfatte det her som et direkte budskab om, at konspirationsteoretikere skal stikke piben ind?

»Nu har jeg talt med mine kollegaer på kontoret, og baseret på det vil jeg sige nej. Jeg kan ikke udelukke, at nogen vil tænke sådan. Lige i den nuværende kontekst kan jeg godt se, at nogen kan tænke, at det handler om coronaskeptikere, men det er overhovedet ikke tanken.«

Kampagnen kører på flere hundrede plakater og skilte den kommende tid.

Om årsagen til kampagnen siger Mads Brinks:

»Lakridspiben har været igennem meget i sine 101 år. I 2013 var der nogle, der ville forbyde den, fordi det ligner et tobaksprodukt, og på et tidspunkt fjernede Google noget DR-indhold, fordi der var lakridspiber med. Så vi er i en god position til at komme med de her budskaber,« siger Mads Brinks:

»Helt grundlæggende handler det om at skabe en bedre dialog. Og det fede med de her reklamer er, at det måske kan få folk til at stoppe op og tænke lidt over det.«