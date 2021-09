Det kan måske lyde som en lidt speciel kombination, men hvis du både går op i miljøet og lækker sushi, så kan det være, at det her er en god mulighed for dig.

Sushikæden Letz Sushi vil nemlig lade dig bytte indsamlet plastik fra naturen til rabat på din sushi. Jo mere plastik du samler, jo mere rabat får du.

For ifølge virksomhedens administrerende direktør, er der alt for meget skrald i naturen.

»Det flyder desværre stadigvæk med plastik i naturen og byerne. Specielt med brugt plastikemballage til skade for dyr og natur. Vi har i dag et velfungerende pantsystem for tomme dåser og flasker, så de kan genanvendes til nye emballager og spare råstoffer og energi. Det samme system har vi desværre ikke for takeaway- og plastikemballage,« siger Anders Barsøe, administrerende direktør hos Letz Sushi.

Dagen kalder de for 'Pant Z-dag', og den finder sted den 18. september fra 12.00 til 17.00 og gælder for 16 af kædes restauranter. Langt de fleste af dem i København:

Letz Sushi Amager

Christianshavn

Frederiksberg

Islands Brygge

Nordhavn, Nørrebro

Store Kongensgade

Valby, Vanløse

Vesterbro, Østerbro

Hellerup.

Helt konkret kommer det til at foregå sådan, at Letz Sushi-restauranter tager imod plastik, som er indsamlet i naturen, og som ikke i forvejen er omfattet af det normale pantsystem. Når du indleverer det, får du rabat ud fra mængden af plastik:

1/2 indkøbspose plastik giver 50 kroners rabat.

1 hel indkøbspose plastik giver 75 kroners rabat.

1 1/2 indkøbspose plastik giver 100 kroners rabat.

Det er ikke første gang at Letz Sushi afholder en Pant Z-dag. De gjorde det også sidste år, og her blev der samlet 422 kilo plastik, og det tal håber sushikæden på at kunne slå i år.

For netop takeawaybranchen, som Letz Sushi er en del af, er enormt populær, og genererer derfor meget emballage, som går tabt i naturen.



»Vi er klar over, at Pant Z-dagen selvfølgelig ikke kommer til at løse problemet med plastik, men det er vores håb, at vi kan være med til at starte en debat om, hvordan vi kan blive bedre til at håndtere vores plastikemballage i Danmark,« siger Anders Barsøe.