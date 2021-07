Medier kigger oftest på toppen af diverse lister, når der skal laves historier.

For en gangs skyld er listen vendt 180 grader, og denne gang skal vi tage et kig på dem, der skraber bunden. Det er Standby.dk, der bringer listen.

VisitDenmarks attraktionsliste viser besøgstal for de 300 mest besøgte attraktioner i 2020. Tivoli topper listen med sine 1,6 millioner gæster, hvilket stadig er en betydelig nedgang i forhold til året før. 2,9 millioner besøgende var der i 2019. Corona må siges at have sin påvirkning på den udvikling.

Nu til listens bund.

Nummer 300 – og dermed allersidst på listen – er Vingsted Jernalder (tidligere Vingsted Historiske Værksted).

I 2019 havde stedet 3.484 besøgende, og antallet blev blot endnu mindre i 2020: Her lagde 2.672 gæster vejen forbi turistattraktionen, der ligger klemt ind mellem Vejle og Billund – et fald på 43 procent.

Vingsted Jernalder er et sted, hvor du kan deltage i aktiviteter, der tager udgangspunkt i, hvordan livet var for jernaldermenneskene.

Resten af bund-ti-listen lyder således:



291: Heltborg Museum og Sydthy Kunst- og Kulturcenter Destination: 4.348 besøgende i 2020.

292: Herregården Hessel: 4.328.

293: Egnssamlingen Saltum: 4.320.

294: Alhambra, museet for humor og satire (Tidligere Revymuseet): 4.006.

295: Skarregaard: 3.975.

296: Arkæologi Haderslev: 3.728.

297: Museum Ovartaci: 3.681.

298: Provstgaards Jagthus: 3.678

299: Skanderborg Bunkerne: 3.664.

300: Vingsted Jernalder: 3.484.