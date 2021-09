Det var coronakrisen og de mange lukkede butikker, der for alvor åbnede Helene Jørgensens øjne for, hvor mange penge hun egentlig kunne spare.

Hun stod og skulle bruge et par vinterstøvler, men fordi butikscenteret, hvor hun plejede at købe sko, var coronalukket, måtte hun ty til nettet og en webshop. Det blev en rigtig god forretning for Helene.

»Der var et meget større udvalg end i det lokale center, og da jeg begyndte at undersøge prisen, kunne jeg se, at jeg kunne spare 500 kroner på de to par støvler, jeg fandt, ved at købe dem det billigste sted i forhold til den dyreste webshop eller i en fysisk butik,« fortæller 28-årige Helene Jørgensen fra Sunds ved Herning:

»Det er tankevækkende, at der kan være så mange penge at spare, og det betyder, at jeg klart vil se nærmere på prisen, når jeg køber sko fremover.«

Helene Jørgensen sparede 500 kroner på to nye par sko Foto: Privat Vis mere Helene Jørgensen sparede 500 kroner på to nye par sko Foto: Privat

Helene Jørgensen er på ingen måde alene med muligheden for at få sit fodtøj billigere.

En undersøgelse af de ti mest søgte sko på hjemmesiden PriceRunner viser, at man i gennemsnit kan spare 30 procent på at købe sine sko i den billigste butik fremfor den dyreste.

Her er tale om sko med mærker som Adidas, Nike, Birkenstock og New Balance, hvor man i mange tilfælde kan spare mere end 250 kroner ved at handle det billigste sted.

»Det er værd at bemærke, at der er prisforskel på alle de ti mest søgte sko,« siger Katrine Barslev, forbrugeranalytiker for PriceRunner i Danmark:

»Det er vildt at kunne spare op til 40 procent, og det er en slags besparelse, som vil kunne gøre en forskel i ens privatøkonomi, hvis man tjekker priser, inden man køber sko.«

Og det kan faktisk godt løbe op i en del penge over et år.

Vores mønstre i forhold til køb af sko har nemlig ændret sig det seneste årti, og for mange er det ikke usædvanligt at købe adskillige nye par sko om året.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik og PriceRunner bruger danskerne i gennemsnit 2.100 kroner på sko om året.

»Før i tiden havde de fleste et par sko, som man gik i stykker, før man købte et nyt par. I dag kan især unge godt have fem eller ti par sko stående. Folk køber i dag sko til trekking, hverdagsbrug, festbrug, løb, fitness og mange andre sammenhænge,« siger livsstilsekspert Henrik Byager:

»Det er et marked, som er eksploderet i mangfoldighed de seneste årtier, og det nyder branchen rigtig godt af.«

Han mener, at der er rigtig mange, som vil kunne opnå besparelser ved at tjekke skopriser – alene fordi sko ikke traditionelt er et område, hvor danskerne er kritiske over for prisen.

»Prissætningen på skomarkedet er jo ret vanvittig. En løbesko til 1.800 kroner er jo næppe tre gange bedre end løbesko til 600 kroner, så prissætningen er sjældent rationel. Der er helt sikkert mulighed for at spare,« siger Henrik Byager:

»Men for mange danskere er sko ikke et sted, hvor man sådan rigtig tænker pris, som man gør, når man køber dagligvarer. Det handler mere om den rigtige model eller bekvemmelighed. Så hvis man jagter pris, er der nok noget at hente.«

Tilbage hos Helene Jørgensen i Sunds er der ingen tvivl om, at pris betyder noget.

Hun bruger omkring 1.400 kroner på sko om året.

»Man risikerer i hvert fald at snyde sig selv, hvis ikke man gør sit forarbejde og tjekker priser,« siger Helene Jørgensen:

»Jeg vil selvfølgelig gerne støtte mine fysiske butikker i nærområdet, så det er ikke alt, jeg kommer til at købe på nettet. Men hvis besparelserne er store nok, så vil jeg nok handle efter det.«