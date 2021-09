Hvis du ser tv, hører radio eller bevæger dig rundt på internettet i disse dage, er det næsten umuligt at komme uden om Aldis nye reklamekampagne, som bankes afsted til tonerne af Tom Jones-hittet 'Sexbomb'.

En kampagne, som nu får hård kritik og bliver stemplet som 'kejserens nye klæder'.

Det er detailekspert Bruno Christensen, som kritiserer Aldi for at bruge krudt på at polere overfladen i stedet for at fokusere på helt grundlæggende problemer i eget hus.

En kritik, han lancerede hos mediet Dagligvarehandlen i et debatindlæg og uddyber over for B.T.

»Det er fint, de hyrer fire forskellige konsulentfirmaer til den her kampagne, men de kommer tilbage til noget, alle har vidst, siden Aldi kom til Danmark 1977. Det er derfor, jeg siger, at det her er kejserens nye klæder,« siger Bruno Christensen:

»Aldi har ikke et sortiment, som danskerne gider. Det skal Aldi få styr på. Og de har ikke varerne til skarpe nok priser. Aldi bør nok bruge deres millioner på at få styr på de to helt elementære ting, før de bruger dem på dyre konsulenter og fine reklamer,« siger Bruno Christensen.

Og spørgsmålet er da også, om ikke situationen må betegnes som værende grel for Aldi, når kæden efter 45 år på det danske marked er nødt til at rulle en stor kampagne ud for at fortælle danskerne noget så simpelt, som at de har dansk kylling i montren?

»Helt overordnet vil jeg sige, at vi i Aldi har brugt 40 år på at gøre det svært for os selv i Danmark. Vi har ikke haft et sortiment, der har været tilpasset de danske kunder, og det er vi blevet straffet for,« erkender Finn Tang, administrerende direktør i Aldi Danmark, til B.T. og fortsætter:

Finn Tang er direktør for Aldi i Danmark. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Finn Tang er direktør for Aldi i Danmark. Foto: Asger Ladefoged

»Men vi har gjort enormt meget for at få mange flere danske varer på hylderne de seneste år, og det vil vi, blandt andet, gerne fortælle med den her kampagne. For at bruge sports-terminologi er vi i nedrykningsfare, og nogle vil mene, at vi allerede er rykket ned. Men nu er der kommet en ny træner ind.«

Den nye træner er Finn Tang selv. Efter en årrække som topchef for Lidl i Danmark blev han for tre et halvt år siden ansat som direktør for Aldi Danmark.

Og det er en stor opgave, Finn Tang står med.

De seneste ti år alene har Aldi i alt tabt 2,4 milliarder kroner på det danske marked og er skrumpet fra 232 butikker for omkring fem år siden til 187 i dag.

Onde tunger vil vide, at Aldi faktisk højst har præsteret et eller to overskud i den danske forretning i sine 45 år i Danmark, og flere aktører i dagligvarebranchen har gennem årene kaldt det »irrationelt«, at Aldi ikke har trukket sig fra det danske marked.

»Det forstår jeg godt, at nogen tænker, og jeg sad da med nogle af de samme tanker, da jeg var i Lidl,« siger Finn Tang:

»Men jeg kan bare sige, at vores ejer elsker detailhandel. Og nu har vi lagt en ny plan, som koster mange penge, som vi tror enormt meget på. Men det bliver et langt, sejt træk,« siger Finn Tang.

Planen er allerede i fuld gang med at blive rullet ud over rampen.

Aldis nye koncept er ved at blive rullet ud i alle butikker. Foto: PR Vis mere Aldis nye koncept er ved at blive rullet ud i alle butikker. Foto: PR

Aldi skal vokse fra 187 til 250 butikker de kommende år. Alle de eksisterende butikker skal gennemrenoveres til et nyt koncept – 80 af dem er allerede blevet renoveret, og resten er i fuld gang.

I nogle tilfælde er gamle butikker helt blevet revet ned, hvorefter en moderne Aldi er blevet bygget samme sted.

Der er ansat en del nye medarbejdere i nøglepositioner på hovedkontoret i Albertslund.

Og så er sortimentet ude i butikkerne under hastig forandring.

»Kritikken af vores sortiment er jo sådan set forældet. Vi har gjort rigtig meget for at få flere danske varer og har stort set kun dansk kød nu. I forhold til priserne: Vi er meget billige. Det kan vi også se, at danskerne mener, når vi gennemfører forskellige undersøgelser,« siger Finn Tang.

For Finn Tang og det hold, han har sat, er det enkelhed og gennemsigtighed, der skal bringe Aldi på omgangshøjde med konkurrenterne.

»Pris er selvfølgelig altid en del af løftet til vores kunder. Vi tilstræber at være billigst. Og så forsøger vi at gøre det enkelt at handle,« forklarer Finn Tang:

»Mange af vores konkurrenter vælter nye varianter ind på hylderne. Vi forsøger at gøre det mere enkelt at træffe nogle valg – de rigtige valg – for kunderne og udvælge de bedste varer til den rigtige pris. Vi vil gøre deres indkøb lettere og hurtigere. Og det er blandt andet den oplevelse, vores reklamekampagner skal fortælle danskerne om.«