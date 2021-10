For Rema 1000 er det tredje gang inden for et år, at den populære dagligvarekæde kommer under massivt angreb.

For Coop er det første gang, men for koncernen, der driver Fakta, Brugsen-kæderne, Kvickly, Irma og Coop 365, er det et angreb, som rammer hårdt, og som rammer bredt.

Startende lørdag morgen indrykker dyrevelfærdsorganisationen Anima annoncer i 17 aviser i hele landet, kører kampagner på sociale medier og vil også føre kampagne 'på gader og stræder'.

Målet er de to dagligvarekæder Rema 1000 og Coop, som Anima beskylder for at gøre alt for lidt for at udfase de såkaldte turbokyllinger, som er af Ross 308-racen, til fordel for bedre dyrevelfærd.

Ifølge Anima har de to kæder længe talt om at udfase kyllingerne, men alligevel udgør turbokyllinger, der vokser fra 50 gram til to kilo i løbet af fem ugers levetid, fortsat mellem 80 og 90 procent af deres salg, vurderer de.

»Det er for dårligt. Vi har været i dialog med begge virksomheder i flere år. De siger, de vil gøre noget, men når det kommer til stykket, er det enormt sløjt,« siger Thorbjørn Schiønning, kommunikationschef for Anima i Danmark.

Så nu er det altså tid til endnu en offensiv.

Rema 1000 blev første gang ramt af en annoncestorm fra Anima i oktober 2020 og senest i maj 2021.

I begge tilfælde var der også demonstrationer foran udvalgte butikker.

Idéen er at presse Rema 1000 til handling.

Denne gang er det en kampagne, som opfordrer Rema 1000 og Coop til at give Anima lov til at filme opdrætningen af de turbokyllinger, supermarkedskæderne sælger så mange af, og så vise det til kunderne, så de kan se, hvad de køber.

Hos både Rema 1000 og Coop erklærer man sig enig i, at turbokyllinger skal udfases.

Sådan ser en del af Animas annonce ud. Vis mere Sådan ser en del af Animas annonce ud.

Men derfra ophører enigheden så også i forhold til tempo og måden, det sker på.

Vi starter med Coop:

»Vi er enige i, at vi skal i retning af bedre dyrevelfærd. Men vi gør det på en måde, så kunderne kan følge med. Gør vi det for hurtigt, vil prisen for kylling stige markant, og det vil få flere kunder til at vælge billige frosne kyllinger fra udlandet. Det er ikke alle, der vil give 75 kroner for en kylling, når de kan få en til 25 kroner i dag,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop:

»Så vi hæver dyrevelfærden løbende og i et tempo, så alle kan følge med. Dropper vi bare de her kyllinger i morgen, så stiger prisen voldsomt, og så fravælger vi for stor og betydelig en kundegruppe.«

Så kunderne er vigtigere end kyllingerne?

»Ja, det er de.«

Hos Rema 1000 lyder det:

»Vi er helt enige med Anima om, at de her kyllinger skal udfases, og det gør vi også. De vil gerne have en præcis dato for udfasning, det får de ikke af konkurrencehensyn. At Anima laver kampagner og demonstrationer, får os ikke til at komme med en dato,« siger Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000:

»Det handler om at få de her kyllinger udfaset i et tempo, hvor producenterne og forbrugerne er klar til det. Vi har øget udvalget af kylling med højere dyrevelfærd markant. Kunderne køber mere af det. Processen er i gang.«

Både Coop og Rema 1000 oplyser i øvrigt, at de ikke kan beslutte, om Anima kan få adgang til at filme produktionsforholdene for kyllingerne, da det ikke er dem, der producerer dem.