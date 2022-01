Du spiser det for at blive sundere og stærkere, men faktisk kan det ende med at gøre dig syg.

Fødevarestyrelsen advarer nu forbrugerne mod de tre kosttilskud SupportMax Neuro, SupportMax Neuro PM og AM Priming.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen.

Alle tre produkter, som man kan købe fra hjemmesiden supreme-supps.dk.

De tre kosttilskud indeholder alle planteingrediensen Withania somnifera, også kendt under navnet Ashwagandha.

Hvis man indtager kosttilskud med dette indhold, kan det skade skjoldbruskkirtlens funktion.



Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen forbrugere, der har købt produkterne fra www.supreme-supps.dk, til at smide dem ud.