Længes du efter varmere himmelstrøg eller lidt ekstra i oplevelsesbanken?

Efter halvandet år med pandemi og rejserestriktioner, er rejselysten formentligt skærpet hos de fleste.

Men hvis du går og dagdrømmer om en rejse til Thailand, eller en smuttur til en europæisk storby inden for den nærmeste fremtid, så er det altså nu, du skal slå til.

Gennemsnitspriserne på flybilletter til – blandt andet – Thailand er nemlig historisk lave i øjeblikket, viser det seneste pristjek fra Dansk Flyprisindex – og der er særligt penge at spare, hvis du rejser fra Aalborg eller Billund.

»Det er et udtryk for, at flyselskaberne er pressede. Forbrugerne efterspørger ikke rejser i nær samme omfang, som der udbydes – det presser priserne ned,« fortæller CEO i Dansk Flyindex, Ole Stouby, og fortsætter:

»Flyselskaberne kan kun gøre en ting: Sætte priserne uhørt lavt, i håb om, at nogle vil bide på.«

En forklaring på den manglende efterspørgsel kan være, at danskerne fortsat er afventende med at rejse. Det, på trods af, at flere og flere lande altså åbner op for indrejse.

Selvom Thailand 1. november lempede indrejsereglerne for, blandt andre, danskerne, er der nemlig fortsat færre end normalt, der planlægger at aflægge visit i landet.

Det er altså en fordel for dem, der længes efter en tur i sydens sol, for priserne er mere i bund end nogensinde før.

I uge 48 er gennemsnitsprisen for fly til Thailand nemlig 2.701 kroner med afrejse fra Billund, op mod de 2.746 kroner, der før var det billigste.

I Aalborg er prisen ligeledes faldet, og gennemsnitsprisen på 2.757 danske kroner er altså faldet med 22 kroner fra hvad, der tidligere har været rekordindehaveren.

Med afrejse fra København er det særligt priserne på rejser til europæiske storbyer såsom Prag, Berlin, Barcelona eller London, der har fået et dyk.

Her er genenmsnitprisen nemlig 375 kroner, modsat den tidligere billigste på 450 kroner.

De historisk lave billletpriser har gjort sig gældende i både august, september, oktober og nu også november måned.

En anden forklaring på prisfaldet kan være, at vi lige nu befinder os i en lavsæson - men hvordan ser det så ud mellem jul og nytår, hvor mange har tradition for at søge mod varmere himmelstrøg?

»Jeg kan forestille mig, at der på de populære destinationer sydpå vil komme mere efterspørgsel,« siger Ole Stouby.

Samtidigt spår han dog, at man vil kunne spare penge, hvis man i stedet vælger en storbyferie i Europa.

»Der tror jeg, man kan gøre et kup – også mellem jul og nytår,« fortæller han.