Lige nu kæmpes der store kampe om kunder, der gerne vil have hurtigt internet. Således har energi- og telegiganten Norlys fortalt, at de nu også satser på det fynske og sjællandske marked, og det gælder i særdeleshed Odense og København.

»I eksempelvis Odense er der ikke særlig meget fibernet, og derfor giver det jo også god mening at kigge på en udrulning af vores tilbud der,« siger direktør for Norlys Tele, Torben Poulsen.

I Odense er det i første omgang omkring 10.000 kunder, som vil kunne komme til at benytte Norlys' fibernet.

Virksomheden har godt fat på markedet i Jylland og var ved at kunne se enden på at rulle fiber ud til deres andelshavere. Derfor gav det mening at se på, om de kunne udvide fibernettet til på den anden side af Lillebælt.

»Norlys' fibernet er åbent, så kunderne har mulighed for at vælge den tjenesteudbyder de ønsker, og som passer til deres behov,« understreger han desuden.

Med virksomhedens udrulning i det fynske og sjællandske rykker energi- og teleselskabet ind på områder, hvor både TDC og andre udbydere ellers historisk primært har opereret, og konkurrencen bliver derfor skærpet mere i hele landet.

Norlys er landets største fibernet-udbyder, men har tidligere været meget fokuseret på ejerne i Jylland.