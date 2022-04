»Vi er snart ved at have hele detailsektoren med på at sige nej tak til turbokyllinger.«

Sådan lyder det fra Thorbjørn Schiønning, der er kommunikationschef Anima i en pressemeddelelse.

Og det betyder større fokus på dyrevelfærden. Noget, der af den danske dyrevelfærdsforening giver anledning til roser.

Det er det danske online supermarked Nemlig.com, der som seneste detailaktør har valgt at udfase turbokyllinger.

Forskellen på kyllinger Ifølge Dyrenes Beskyttelse, har langsommere voksende kyllinger bedre dyrevelfærd end turbokyllinger. En turbokylling vokser fra 50 gram til to kg på 33 dage. Andre kyllingeracer bruger 46–63 dage på at vokse til samme vægt. Kilde: Dyrenes Beskyttelse.

I første omgang vil det være de ferske, hurtigtvoksende kyllinger, der inden 2023 forlader køledisken.

»Vi har været i gang med denne udfasning i et godt stykke tid og allerede i slutningen af i år, forventer vi at over 50 procent af de ferske kyllinger vi sælger, stammer fra langsommere voksende kyllinger,« lyder det fra Jack Enevoldsen, der er kategoridirektør hos nemlig.com.

I 2024 og 2025 vil udfasningen også inkludere frosne og forarbejdede produkter med kylling.

»Det er dejligt at se at nemlig.com er med til at løfte dyrevelfærden fra bunden,« lyder det ydermere fra Thorbjørn Schøinning, der i forlængelse heraf fortæller, at der i det videre arbejde vil være på kyllingernes trange pladsforhold.

I juni 2021 besluttede Salling Group, at udfase turbokyllinger i 2022. Rema1000 meldte i januar, at turbokyllingen ville være udfaset i senest 2023 – og senest har Coop meldt ud, at de fra 2025 udfaser hurtigtvoksende kyllinger fra det faste sortiment.