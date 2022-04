Fra 1. maj er det slut med at købe hurtigvoksende kyllinger.

I hvert fald hvis du handler i et af Irmas 67 supermarkeder. Det skriver Coop i en pressemeddelelse.

Det sker som et led i en samlet plan fra Coop, der skal øge dyrevelfærden på en række områder.

Også i resten af Coops butikker er det planen på sigt at fjerne de hurtigt voksende kyllinger. Frem til 2025 vil de blive udfaset.

»Irmas kunder er mere kvalitetsbevidste og er vant til, at Irma går forrest,« lyder det fra kædedirektør i Irma Jan Larsen.

»Og selv om vi står i en tid, hvor der bliver mere og mere fokus på pris, så kommer vi kunderne i møde og stopper salget af de kyllinger, der har det korteste liv.«

Frem til den endelige udfasning af turbokyllinger, vil kyllingerne blev mærket med 'langsommere voksende' eller hurtigt voksende'.

»Det er en naturlig fortsættelse af vores arbejde gennem mange år med at løfte dyrevelfærden i et tempo, hvor kunderne følger med,« lyder det fra CSR-chef i Coop Thomas Roland.

»Derfor tager vi nu dette skridt, så man kan se direkte på pakken, om der er tale om en hurtigt eller langsommere voksende kylling,« fortsætter han.

Tidligere på året droppede Rema1000 at sælge turbokyllinger.

Her blev det besluttet, at salget af turbokyllinger ville være udfaset inden udgangen af 2022 – eller senest i 2023.

I juni 2021 besluttede også Salling Group at udfase turbokyllinger. En beslutning, der af dyrevelfærdsorganisationen Anima dengang blev beskrevet som 'et enormt skridt, der kunne komme til at ændre hele kyllingeindustrien i Danmark.'