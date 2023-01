Lyt til artiklen

Værsgo, så er der serveret: Entrecotesteaks fra 2014, striploinsteaks fra 2014, oksestriploin fra 2011 og oksestege fra 2010.

Det var blandt andet, hvad Fødevarestyrelsen for nylig fandt – og beslaglagde – i en frysehal hos slagterigiganten Skare Meat Packers.

Det opsigtsvækkende sag, der kom frem onsdag, har fået dagligvarekoncernen Salling Group, der står bag Bilka, Netto og Føtex, til at afbryde samarbejdet med Skare Meat Packers.

Men selv om det umiddelbart lyder uappetitligt, ville man sagtens kunne servere og spise så gammelt kød, hvis bare det har været frosset forsvarligt ned. Det fortæller Michael René, lektor i fødevareteknologi, til B.T.:

»Det er kødkvaliteten, det kommer til at koste på. Produktet er ikke uhygiejnisk, man kan sagtens spise det, og der er ingenting galt med det rent sygdomsmæssigt,« siger han.

Det er da heller ikke på grund af kødets alder, at Fødevarestyrelsen valgte at beslaglægge hele 250 ton kød hos Skare Meat Packers før jul. Det skete, fordi virksomheden ikke kunne dokumentere den såkaldte sporbarhed på noget kød, der var mere end fem år gammelt.

Det vil sige, at slagteriet i Vejen ikke kunne redegøre over for kontrollanterne for, hvor produkterne kom fra. Derfor blev alt kød fra før 2017 beslaglagt med en politianmeldelse i kølvandet.

For det er fuldt lovligt at sælge gammelt – nedfrosset – kød, understreger Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens rejsehold:

Skare Meat Packers ligger i Vejen. Foto: Arkivfoto/Claus Fisker

»Vi har ikke nogle regler, der tilsiger, at man ikke må bruge gammelt kød. Vi har ingen regler i forhold til eventuel kvalitet: Vi forholder os til, om det er farligt. Ikke om det smager godt. Og om kødet er godt nok er en sag mellem kunder og leverandør i forhold til hvilke krav, man stiller,« siger han:

»Men vi har regler om, at man kun må sælge en vare, hvis man kan redegøre for, hvor den kommer fra. For hvis den alligevel af en eller anden grund skal trækkes tilbage, skal vi kunne følge varen, indtil vi ender ved dem, der har lavet den. Og så går vi igen den anden vej i kæden og finder alle de steder, hvor den er på hylderne og får alt væk. Sporbarhed er en af grundstenene i vores arbejde.«

I et interview med Finans.dk ser direktør Kurt Skare fra Skare Meat Packers ikke noget galt i at bruge kød fra 2010.

»Det fejler ingenting,« siger han og understreger videre, at det efter hans opfattelse ikke går ud over kvaliteten på kødet, hvis det ligger så mange år på frys. Samt at det gamle kød hovedsageligt bruges i pølser og andre forarbejdede produkter.

Kurt Skare siger også, at der ikke er »noget unormalt i« have 250 ton kød, der er mere end fem år gammelt, liggende.

Sådan ser man dog ikke på det hos konkurrenten Danish Crown:

»I udgangspunktet er det her ikke en sag, vi på nogen måde vil blandes ind i,« siger pressechef Jens Hansen og tilføjer:

»Frosne varer har typisk en bedst før-dato på to år, men det er meget få varer, vi har liggende i vores frysehuse i mere end 12 måneder.«

Kødet lå i Skare Meat Packers frysehal. Foto: Claus Fisker

Michael Rosenmark fra Fødevarestyrelsens rejsehold siger: »Jeg kan ikke ligefrem huske, at vi tidligere har stået og kigget på noget, der var så gammelt. Vi har ikke set det for nylig i hvert fald.«

Og så vender vi lige tilbage til smagen.

For lektoren i fødevareteknologi Michael René sætter lige nogle flere ord på, hvorfor smag og kvalitet ændrer sig efter mange års nedfrysning.

»Når man fryser celler – det kan også være i grøntsager – så udvider de sig, og så sprænger de, fordi is fylder mere end væske. Og når man så tør det op, bliver det mere vandet. I forhold til kød betyder det, at det bare bliver ringere kødkvalitet, for der sker noget med det over tid,« siger han.

Michael René er også overrasket over, at man skulle bruge så gammelt kød i eksempelvis pølser, som Kurt Skare ellers forklarer.

»Der kommer jo masser af fyld såsom konsistensforbedrende- og vandbindende midler samt krydderier i, så der er nok ingen, der kommer til at smage det. Den store test er selvfølgelig, hvis man sammenligner en frisk pølse af nyslagtet kød med en pølse lavet af det gamle kød fra 2010. Så ville man nok godt opdage det smagsmæssigt og kvalitetsmæssigt,« siger han:

»Og spørgsmålet er jo nok mest af alt, hvad det er for en kødkvalitet, vi gerne vil købe.«