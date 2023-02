Lyt til artiklen

Det var en juletid fyldt med kaos, utilfredse kunder og en regulær shitstorm.

Men trods stormvejret har den danske fodboldplatform Unisport slået ny salgsrekord.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Således står det nu klart, at salget, gennem Unisports platform og en række flagship stores i europæiske storbyer, overstiger 100 millioner euro svarende til godt 750 millioner kroner.

For hele 2022 forventer Unisport at have leveret en tocifret omsætningsvækst på cirka 22 procent.

»Vi er meget stolte af at have rundet 100 millioner euro i Gross Merchandise Volume. Det er en kæmpe milepæl for Unisport, og det placerer os et godt stykke foran vores 2025-plan,« siger Michael Burk, der er administrerende direktør i Unisport, og fortsætter:

»Vi har leveret en vækst på cirka 22 procent sammenlignet med 2021, som også var et rekordår for Unisport. Takket være et passioneret og yderst kompetent team er vi lykkedes med at sikre en høj omsætning i et ellers udfordrende marked.«

Men det var et 2022, som ikke bød på lutter lagkage.

B.T. har tidligere skrevet om Sarahs sag, hvor hun ventede over en måned på sine ting, selvom leveringstiden var 7-10 dage, Lars' sag med Unisport, hvor han måtte vente i 51 dage frem for leveringstiden på 3-15 dage, ligesom Ulf har fortalt, hvordan han ventede forgæves på fodboldstøvler til sin søn.