Lars Ditlevsen var i god tid, da han i midten af oktober satte sig foran computerskærmen og købte ind til sin søns 13-års fødselsdag.

På Unisports hjemmeside fik han lagt et komplet sæt fra fodboldklubben Paris Saint-Germain i kurven, tilføjet et Lionel Messi-tryk på ryggen, og så var den gave ellers i kassen.

1.480 kroner blev hævet fra Lars' konto, og han fik en mail om, at der ville gå 3-15 dage før levering. Umiddelbart god tid til sønnens fødselsdag 29. oktober.

Men herfra kørte det af sporet.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende med et dansk firma. Jeg er rasende,« siger 52-årige Lars Ditlevsen fra Kolding til B.T.

For dagene gik, og der kom intet PSG-sæt.

Den 25. oktober, ti dage efter bestillingen, fik han så pludselig en mail om, at Unisport var ved at skifte lager, og at der derfor kunne gå noget tid, før hans bestilling ankom.

»Pakken nåede ikke frem til fødselsdagen, og jeg sagde til min søn, at pakken nok ville komme ugen efter. Den slags sker,« siger Lars Ditlevsen.

Lars Ditlevsen ventede 51 dage på en Messi-trøje til sin søn. Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Lars Ditlevsen ventede 51 dage på en Messi-trøje til sin søn. Foto: MASSIMO PINCA

Men pakken kom ikke ugen efter. Og når Lars Ditlevsen kontaktede Unisport, oplevede han det som at ringe og skrive ind i et sort hul.

Han er ikke alene med sin dårlige oplevelse.

De tre seneste måneder har Unisport fået hele 388 et-stjernede anmeldelser på Trustpilot og 'kun' 79 fem-stjernede. De utilfredse beskriver ofte forløb som Lars'.

»Når man ringer, siger de, man skal sende en mail. Men når man skriver, får man ikke noget svar,« fortæller Lars Ditlevsen:

»Jeg har sendt dem mange mail og forsøgte at få min bank til at annullere købet. Der skete bare ikke en skid.«

Lars blev til sidst så vred, at han gik til tasterne på Facebook og Trustpilot.

»Jeg har aldrig brokket mig på Facebook før, men når jeg skuffer min dreng på den måde, bliver jeg tosset. Jeg forstår ikke, hvorfor de reklamerer med, at man kan købe VM-tøj, når de ikke kan levere de ordrer, de i forvejen har,« siger Lars Ditlevsen.

Mandag 28. november kom der endelig en besked om, at hans pakke var klar til afhentning. I stedet for 3-15 dages leveringstid har Lars ventet 51 dage.

Unisports besked om, at hans pakke nu kan afhentes, har ikke mildnet humøret.

»Jeg er så rasende. De har ikke svaret på mine mail om, at jeg gerne ville gøre krav på min fortrydelsesret. De har bare skudt pakken af sted,« siger Lars Ditlevsen:

»Jeg synes, det er bondefangeri. Det er under al kritik.«

Unisport forklarer i en mail til B.T., at Unisport er i gang med at flytte lager.

Det har medført »udfordringer«, som i nogle tilfælde har udløst længere leveringstid.

Unisport understreger dog, at de fleste ordrer leveres til tiden, at Unisport har justeret den forventede leveringstid på sitet løbende, og at Unisport undervejs har informeret kunderne om, at deres pakke bliver forsinket.

»Til dem, der har oplevet forsinkelserne, har vi og vil vi igen gerne undskylde til,« skriver Unisport.

Unisport fortæller, at de nu har fuld bemanding på lageret, som arbejder i treholdsskift for at få alle kundernes pakker frem.