Det har vakt stor opmærksomhed, at realitystjernen Elvira Pitzner i starten af december blev fængslet i Dubai, efter hendes muslimske kæreste anmeldte hende for utroskab.



Men hvad betyder den grumme sag for danskernes lyst til at rejse til Dubai, der ligger i De Forenede Arabiske Emirater i Mellemøsten?

TUI Danmark er et af de rejseselskaber, der sælger pakkerejser til Dubai.

»Vi har ikke haft de store ændringer, sammenlignet med før historien kom frem, « siger Mikkel Hansen, som er kommunikationschef hos TUI Danmark.

Her ses billede af Dubai med verdens højeste bygning Burj Khalifa. Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses billede af Dubai med verdens højeste bygning Burj Khalifa. Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix

Han oplyser, at der i år har været en stor stigning i rejser til netop Dubai.

»I år sammenlignet med sidste år er der en stigning på 31 procent i salget til Dubai. Det er en yderst populær destination for tiden,« siger han og tilføjer:

»De sidste mange uger har Dubai været blandt vores tre mest populære ruteflysdestinationer sammen med Gran Canaria og Zanzibar. Så umiddelbart ingen frygt at spore i vores salgstal.«

Også Apollo sælger pakkerejser til Dubai.

»På nuværende tidspunkt oplever vi ikke, at salget er påvirket af den omtalte sag. Uge mod uge sælger vi det samme,« siger Glenn Bisgaard, der er salgsdirektør i Apollo.

Er det generelt jeres erfaring, at sådan en grum sag, hvor en dansker er blevet anholdt, normalt ikke påvirker danskernes rejselyst til det pågældende land?

»Det er svært at udtale sig om. I ulykkelige sager som den du henviser til, kan vi godt opleve, at det påvirker efterspørgslen, men det er mere på kortere sigt end på længere sigt,« siger han og fortsætter:

»Men som nævnt tidligere, kan vi på nuværende tidspunkt ikke se nogen ændring i salget af rejser.«

Indtil videre forsætter sagen om Elvira Pitzners anholdelse i Dubai for utroskab ellers med at rulle afsted.

Senest er det kommet frem, at Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget torsdag skal drøfte sagen.

»Selvom der er stor presseopmærksomhed på den her sag, så er det ikke første gang, at vi har personsager oppe i nævnet. Særligt når de ser enten svære eller urimelige ud. Den her sag, synes jeg, falder i den sidste kategori,« siger Venstres Michael Aastrup Jensen, der er formand for nævnet, til B.T.

Men danskernes rejselyst til Dubai påvirker det altså ikke. Indtil videre i hverfald.