Det er, som om gassen er gået af donut-ballonen i Aalborg.

For bare halvandet års tid siden åbnede der hele fire donutbutikker i Aalborg, som kunne imødekomme efterspørgslen efter den cirkelformede kage.

Billeder af donuts med diverse farverige toppings blev flittigt delt på særligt Instagram, men nu tyder alt på, at interessen for donuts i Aalborg er blevet mættet.

I løbet af efteråret 2021 lukkede halvdelen af de nyetablerede butikker, og siden fulgte den landsomspændende kæde Bronuts trop, da de gik konkurs og måtte lukke ned i hele landet.

Siden Bronuts gik konkurs har der blot været en donutshop tilbage i Aalborg: La Donuteria på Nørregade.

Men nu har de også måttet dreje nøglen om.

I et opslag på Facebook, skriver La Donuteria, at deres sidste åbningsdag bliver 16. januar.

»Der er nogle personlige årsager til, at vi er nødt til at beslutte, at vi ikke kan fortsætte med at holde åbent længere,« står der yderligere i opslaget, hvor de desuden takker de kunder, der har været forbi butikken.

Dermed efterlader det Aalborg som for halvandet år siden – helt uden donutbutikker.