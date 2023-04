Lyt til artiklen

Fødevarestyrelsen har to måneder i træk udstukket en sur smiley til det samme Kvickly-supermarked.

Begge kontroller har udløst bøder på tilsammen 37.500 kroner på grund af en mangelfuld rengøring i form af skimmelvækst.

I den seneste kontrolrapport fra Kvickly på Stjernegade i Helsingør kan man blandt andet læst følgende:

»Følgende er konstateret: Underside af hylder og bagpaneler i kølemontrer i forretningslokale fremstår med massive hvide belægninger af formodet skimmelvækst flere steder. I montrerne opbevares blandt andet pizza, pasta, sovser og ost,« skriver Fødevarestyrelsen.

Kvickly-butikken i Helsingør er nu oppe på at have fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre af de seneste fire kontrolbesøg.

Det betyder, at butikken er sat på en liste hos Fødevarestyrelsen over virksomheder med dårlig regelefterlevelse, forkortet VDR. Det der også kaldes fødevarebranchens ‘brodne kar’.

»Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger,« skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten.

Coops informationsdirektør Jens Juul Nielsen, der efter den første sure smiley lovede bod og bedring, kalder i en mail til B.T. Kvickly Helsingør en »meget veldrevet butik med en normal høj standard«.

Når den alligevel for anden gang har fået en dårlig smiley, er hans forklaring denne:

»Der var tale om nogle belægninger skjult inde i kølemontren, som man ikke kunne komme til umiddelbart.«

»Derfor har det været nødvendigt at have en kølemontør ude og skille montren fuldstændig ad – og så har vi gjort den ren fra ende til anden. Og derfor er tingene igen i orden,« lyder det fra Jens Juul Nielsen.

