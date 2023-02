Lyt til artiklen

To gange inden for to dage har Fødevarestyrelsen langet store bøder ud til supermarkedskæden Kvicklys butikker på grund af dårlig hygiejne.

I slagter- og delikatesseafdelingen hos Kvickly i Odense SV blev fisk opbevaret så varmt, at det var til fare for fødevaresikkerheden.

»Følgende er konstateret: Fiskekøler i butik måles med luftføler til 4,9 grader og med indstikstermometer til 5,1 grader,« lyder det i kontrolrapporten.

Normalt skal fersk fisk ifølge fødevarelovgivningen opbevares ved en temperatur på højst to grader, så de ikke går i fordærv. Butikken endte derfor med at få en sur smiley og en bøde på 20.000 kroner.

»Der opbevares efter virksomhedens eget udsagn omtrent 15-20 sider laks i køleren. Virksomheden oplyser, at de kasserer fisken,« står der yderligere i kontrolrapporten.

Hos Kvickly på Stjernegade i Helsingør halter det med rengøringen, og da det ikke er første gang, det sker, har butikken fået en sur smiley og en bøde takseret til 15.000 kroner.

»Følgende er konstateret: Kølemontrer i forretningsområdet, indeholdende mejeriprodukter, pålæg, æg o.l. fremstår med massive hvide belægninger af formodet skimmelvækst på bagpaneler og på underside af hylder,« står der blandt andet i kontrolrapporten.

Hos dagligvarekoncernen Coop, der ejer Kvickly, har informationsdirektør Jens Juul Nielsen følgende kommentarer:

Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, lover bod og bedring, efter at Fødevarestyrelsen har givet bøder til Kvickly.

»Der var en fejl på kølemøblet, der gjorde, at temperaturen var for høj. Det har kun været tilfældet i en kortere periode, fordi temperaturen løbende tjekkes,« skriver han i en mail til B.T. vedrørende de alt for varme fisk i Kvickly i Odense SV.

»For at undgå, at det sker igen, har vi ændret procedure og tjekket op på central, der overvåger systemet. Så der nu sker et dobbelttjek af temperaturerne.«

Om den mangelfulde rengøring i Kvickly i Helsingør svarer Jens Juul Nielsen:

»Vi erkender, at der var mangelfuld rengøring det meget afgrænsede sted, og vi fik med det samme gjort det rent og har skærpet opmærksomheden, så der vil være lige så rent der som i resten af butikken fremover.«

Kontrolbesøgene i de to butikker fandt sted henholdsvis 6. og 7. februar.

B.T. har for nylig undersøgt smileyhistorikken for landets 11 største supermarkedskæder. Her kan du se, hvem der har bedst og dårligst styr på hygiejnen.