Hvis du arbejder for IKEA i hvilket som helst land i hele verden lige nu, går du nok rundt med et bredt smil på læben.

Der er nemlig en omfattende bonus på vej til Ikeas 170.000 ansatte på verdensplan, hvoraf 3.000 arbejder i Danmark.

I alt udbetaler IKEA 110 millioner euro i ‘pengegaver’.

Det svarer til 825 millioner kroner.

I Danmark skal godt 14,7 millioner kroner fordeles ud over 3.000 medarbejdere.

Det betyder, at der er en pengegave på 7.749 kroner på vej til hver enkelt fuldtidsmedarbejder, oplyser IKEA.

Pengene bliver udbetalt som en ‘tak for indsatsen’ under coronapandemien og lander på medarbejdernes konti til januar.

»Vi har aldrig før i Ikeas historie oplevet så mange omvæltninger på så kort tid,« siger Johan Laurell, administrerende direktør i IKEA Danmark i en pressemeddelelse:

»Vi er meget imponerede over, hvordan vores medarbejdere har udlevet vores værdier og præsteret i fællesskab i en tid, hvor de har skullet omstille sig til at hjælpe kunderne på helt nye måder. Derfor er jeg også utrolig glad for, at vi nu kan give noget ekstra tilbage:«

Bonussen er et enkeltstående tilfælde, men IKEA forklarer, at der har været andre tiltag under pandemien.

Eksempelvis et tillæg i form af en ‘forkælelsesdag’ eller et gavekort.