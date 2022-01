Det skulle skabe mere opmærksomhed om Gjøl Kro ved Aalborg, da Peter Kjeldgaard kort efter årsskiftet tilføjede en kæmpeburger til menuen.

Den mission må siges at være fuldendt, men meget af opmærksomheden har været af knap så positiv karakter.

For efter Gjøl Kro 3. januar præsenterede burgeren, der består af et helt kilo oksekød, et halvt kilo bacon, en halv liter ostesovs og lidt tilbehør, er kommentarsporet gået amok på Facebook.

'Hold nu kæft hvor er det noget madsvineri', 'Det er det meste klamme og ulækre jeg har set' og 'Madspild af den værste slags', lyder nogle af de 3.700 kommentarer opslaget indtil videre har fået.

Andre sætter ligefrem spørgsmålstegn ved Peter Kjeldgaards titel.

»Hold kæft hvor er det ulækkert det der – der er kød nok til 20 mennesker – du pisser på miljøet og du pisser på folks sundhed – hvordan fanden kan du kalde dig selv for kok?«

Manden bag den vulgære burger tager dog ikke kritikken så tungt. Han havde faktisk forventet, at der ville komme grimme kommentarer.

»Facebook er blevet en dør til helvede. Det er jo ligegyldigt, hvad man lægger op, så er der altid nogle, der sviner dig. Så det kommer ikke bag på mig,« siger kroejeren.

Mener du også, at en burger med halvandet kilo kød er noget svineri?

Han mener desuden ikke, at hans burger med halvandet kilo kød, rykker særlig meget i det samlede klimaregnskab.

»Hvorfor er det, man altid siger, at kød er den største last i verden? Jeg tror simpelthen ikke, at landbruget er så stor en faktor i hele bæredygtighedsspørgsmålet,« siger Peter Kjeldgaard og opfordrer kritikerne til at tage et kig på hele menukortet på kroen.

»Det er jo bare en burger. Til alt andet her på stedet bruger vi lokale og bæredygtige råvarer.«

Selvom kroejeren stiller sig kritisk overfor, i hvor høj grad landbruget skader klimaet, så vil han ikke kaldes for klimasynder, og hvad folk ellers skriver på de sociale medier.

»Jeg går meget op i klimaet. Jeg kunne aldrig finde på bare at smide et cigaretskod på jorden. Jeg går amok over folk, der smider affald udenfor. Det kan jeg slet ikke have. Så det er jo ikke rigtigt, at jeg ikke går op i klimaet,« siger Peter Keldgaard.

Det er dog ikke kun negative kommentarer, der er kommet på Facebook. Mange udtrykker begejstring for monster-burgeren og tagger venner, de vil udfordre til at kæmpe sig i gennem de mange kalorier.

Den overdådige burger ledsages af pommesfrittes og en halv liter fadøl og koster 285 kroner. Altså med mindre man kan fortære hele måltidet på under en halv time – så får man den nemlig gratis.

»Der var én, der klarede den på 27 minutter. Han var en ordentlig kleppert. Da han bestilte, tænkte jeg, at det bliver den første, jeg skal give væk gratis,« siger Peter Kjeldgaard, der vurderer, at lidt over 100 gæster har givet sig i kast med udfordringen, siden den blev lanceret onsdag.

De næste mange dage er der booket godt op til burgerudfrodringen.

»Der er folk der har booket sig ind helt frem til februar,« forklarer Peter Kjeldgaard.

Men hvis man selv ønsker at give udfordringen et skud, kan det være, man skal skynde sig. For selvom burgeren har skabt opmærksomhed af både den ene og den anden karakter, så vil Peter Kjeldgaard heller ikke have, at Gjøl Kro skal være kendt som 'stedet med den store burger'.

»Det er ikke, fordi kroen skal være kendt for den her burger. Jeg vil blive ked af det, hvis vi kun kommer til at lave burger og ikke alt vores andet mad,« siger Peter Kjeldgaard, der dog morer sig over hvor bredt opslaget om burgeren er nået.

»Jeg kan alligevel ikke lade være at sidde og grine over, at det er en burger, folk går fucking amok over,« slutter han.