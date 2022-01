'Svineri', 'skændsel' og 'egoisme'.

Det er nogle af de formuleringer, der bliver brugt om gadebilledet i Aalborg for tiden.

For går man rundt og tager et kig i Vestbyen eller Centrum er det ikke utænkeligt, at man kan støde på aflagt affald. Og det bliver i høj grad bemærket af utilfredse borgere på sociale medier.

Her bliver adskillige billeder og kommentarer delt af ren og skær frustration over det, der blandt andet kaldes »ligegyldighed af værste skuffe«.

Andre stemmer i, at det kun gør situationer med rotter og fugle endnu værre.

Selvom langt størstedelen er ude med riven efter borgerne selv, påpeger andre også, at kommunens system ikke fungerer, herunder at mængden af skraldespande er for få – eller at de ikke bliver tømt nok.

B.T. har været i kontakt med Per Clausen (EL), der er rådmand for miljø og klima i Aalborg Kommune, og forelagt ham borgernes betragtninger.

»Det er noget, vi er opmærksomme på. Og vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at rydde op efter folk, for vi kan ikke leve med, at det flyder.«

»Generelt går det op og ned, men over en årrække vil jeg nok sige, at det er et stigende problem. Tidligere blev der opbevaret containere i gårde, men i dag står mange offentligt. Og helt generelt producerer vi bare mere affald.«

Per Clausen forsikrer dog, at kommunen ikke vender det blinde øje til.

»Vi kører flere gange rundt og samler rutinemæssigt op. Hvis vi får henvendelser, forsøger vi også at reagere på det.«

»Ved molokkerne kan man også sende en sms, hvis der er for meget i dem ad gangen. Og så har vi også kørt en kampagne med, at folk kan bestille en afhentning. Jeg skal ikke påstå, at det hele virker, men vi forsøger at løse udfordringerne.«