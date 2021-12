Hvor meget brugte danskerne på black friday? Hvad købte de? Og hvor blev der handlet mest?

Dansk Industri har nu gjort tallene for årets 'sorte fredag' op.

Og selvom travlheden traditionen tro var stor, så var købelysten alligevel en anelse mindre end sidste år.

52 procent af de adspurgte danskerne svarer 'ja' til at have erhvervet sig nye ting på Black Friday i 2021. Det er to procent færre end sidste år.

Den gennemsnitlige forbruger har i år brugt i alt 2400 kroner på den store handelsdag.

Tallet for Region Hovedstaden, som var den mest købelystne region, hedder 2943 kroner.

Ser vi på, hvad danskerne generelt kaster deres hårdttjente penge efter på black friday, så ser top fem-oversigten sådan her ud:

Tøj, sko og tilbehør Elektronik og eludstyr Personlig pleje Bolig- og køkkenudstyr Legetøj og babyudstyr

Nordjyderne har til gengæld været den mindst købelystne region i 2021. På black friday blev der i gennemsnit brugt i alt 1701 kroner.

Antallet af nordjyder, som deltager i den store shoppingdag, er i øvrigt faldende. 39 procent af de adspurgte nordjyder svarer 'ja' til, at de købte noget på black friday i 2021. Året før hed det tal 52,7 procent.