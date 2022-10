Lyt til artiklen

Ældre borgere er i nogle tilfælde blevet tildelt en ny hjemmehjælper, hvis de har frabedt sig eller afvist en hjemmehjælper, der bærer tørklæde.

Men det er i strid med forskelsbehandlingsloven, slår juraprofessor Kirsten Ketscher fast.

»Det er ulovligt, hvis man i det offentlige tildeler en ny hjemmehjælper, fordi vedkommende bærer tørklæde. Det er nemlig diskriminering på grund af religion,« forklarer hun.

B.T. har tidligere fortalt, hvordan 15 ud af 48 kommuner har oplevet, at en ældre borger har frabedt sig eller afvist en hjemmehjælper, der bærer tørklæde.

Flere kommuner uddyber over for B.T., at det drejer sig om 'meget få tilfælde', og at man i nogle tilfælde har set sig nødsaget til at finde en anden plejer – enten af hensyn til borgeren eller den ansatte.

Også fra politisk side er der et ønske om, at man kan fravælge hjemmehjælpere med tørklæde.

»Jeg hæfter mig ved, at i de kommuner, hvor man har oplevet problemet, der finder man bare en anden. Alle ældre skal kunne føle sig trygge og have muligheden for at sige pænt nej tak til en hjemmehjælper med tørklæde,« siger Morten Messerschmidt (DF) til B.T.

Dansk Folkeparti ønsker et frit valg i hjemmeplejen, der blandt andet betyder, at ældre borgere skal have lov til at fravælge hjemmehjælpere, der bærer tørklæde.

Det er dog en praksis, der ingen gang har på jorden, mener Kirsten Ketscher.

»Da der er tale om, at det kun er kvinder, der bærer muslimske tørklæder, kan det også være et brud på ligebehandlingsloven,« siger hun.

Der kan dog være tilfælde i det private, hvor det er muligt at lave skærpede beklædningskrav helt uden symboler – herunder korset.

»Den private virksomhed skal nærmest kunne påvise, at den påføres en form for økonomisk tab ved at tillade tørklæde. Det har EU-domstolen fastslået i en dom fra 2021,« siger Kirsten Ketscher og fortsætter:

»Men i forhold til den offentlige hjemmepleje bliver et sådant forbud nærmest umuligt at gennemføre, da der stilles meget høje krav til retfærdiggørelsen fra lovens side. Den offentlige hjemmepleje drives jo ikke med gevinst for øje.«

B.T. har kontaktet Kommunernes Landsforening for at få svar på, hvorfor kommunerne ikke overholder loven. Men KL har ikke ønsket at stille op til interview grundet valgkampen og henviser i stedet til de enkelte kommuner.

