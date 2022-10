Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange ældre borgere føler sig utrygge og ønsker ikke at få tørklæder ind i deres stuer.

Det er i hvert fald det, som ældre borgere fortæller, når de ringer til Dansk Folkepartis partileder, Morten Messerschmidt.

»I den seneste tid har jeg fået flere henvendelser end normalt, og jeg kan mærke, at det virkelig betyder meget for nogle af de ældre borgere,« forklarer han til B.T.

Ifølge Morten Messerschmidt har »cirka 30 til 40 personer« henvendt sig i løbet af de seneste uger for at tale om, at de ikke ønsker at modtage hjælp fra en hjemmehjælper, der bærer muslimsk tørklæde.

»Det er ikke væsentligt, om det er hundrede eller tusinde personer, der har henvendt sig. Det er ikke et spørgsmål om, hvor mange der føler sig utrygge. Alle ældre skal kunne føle sig trygge og have muligheden for at sige pænt nej tak til en hjemmehjælper med tørklæde,« siger partiformanden.

B.T. har spurgt landets kommuner, hvor mange der har oplevet, at ældre har frabedt sig eller afvist en hjemmehjælper, fordi vedkommende bærer tørklæde.

Ud af de 48 kommuner, der er vendt tilbage, fortæller 33 kommuner, svarende til knap 69 procent, at man aldrig har oplevet denne type henvendelse. I de resterende 15 kommuner oplyser man, at der er tale om »meget få tilfælde«, hvor ældre borgere har frabedt sig hjemmehjælpere, der bærer muslimsk tørklæde.

Flere af de adspurgte kommuner oplyser, at man i de tilfælde, hvor en ældre borger har følt sig utryg, har sørget for at skaffe en anden hjemmehjælper. Alligevel står Morten Messerschmidt fast ved, at der er et problem.

Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt fortæller B.T., at han ofte bliver kontaktet over telefonen af ældre borgere, der føler sig utrygge, hvis deres hjemmehjælpere bærer tørklæde. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt fortæller B.T., at han ofte bliver kontaktet over telefonen af ældre borgere, der føler sig utrygge, hvis deres hjemmehjælpere bærer tørklæde. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg synes ikke, at man kan sige, at vi opfinder et problem. Det kunne jo sagtens være, at der er ældre derude, som ikke har oplevet samme imødekommenhed,« siger han.

Kender du til nogen, der vil have en hjemmehjælper uden tørklæde, der ikke kan få det?

»Jeg har fået henvendelser fra mange, som ikke ønsker at få hjælp af hjemmehjælpere, der bærer et muslimsk tørklæde …«

Men har du hørt fra nogle ældre borgere, som ikke har fået efterkommet deres ønske?

»Jeg ved ikke, om de har fået udskiftet deres hjemmeplejere. Jeg leger jo ikke Sherlock Holmes og undersøger det nærmere.«

Debatten om tørklæder i hjemmeplejen er blusset op, efter at de seks blå partier på et pressemøde forrige tirsdag fremlagde en plan om frie valg i blandt andet hjemmeplejen. Her kom det frem, at de ældre borgere blandt andet skulle få lov til at fravælge hjemmehjælpere, der bærer tørklæde.

Et konkret budskab, som partierne Venstre og Liberal Alliance efterfølgende har trukket i land.

Du kan høre B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, diskutere tørklæder i hjemmeplejen med Morten Messerschmidt i videoafspilleren øverst i artiklen.

Følg med i B.T.s liveblog, hvor du kan blive opdateret om seneste nyt i valgkampen.