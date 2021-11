Zlatan Ibrahimovic blev udsat for racisme søndag aften, da Milan gæstede Roma i Serie A.

Her råbte Romas fans grimme ord efter superstjernen, da han sendte Milan i front direkte på frispark efter en lille halv time.

Det skriver Aftonbladet.

Journalisten Guillaume Maillard-Pacini fortæller, at 'du er en sigøjner' helt præcist blev råbt mod superstjernen i Italiens hovedstad.

40-årige Zlatan Ibrahimovic. Foto: ALBERTO LINGRIA Vis mere 40-årige Zlatan Ibrahimovic. Foto: ALBERTO LINGRIA

Derudover skulle Romas tilhængere have fløjtet af den 40-årige svenske superstjerne. Det tager Zlatan Ibrahimovic dog meget roligt.

»Jeg føler mig i live. Og jo mere de fløjter, jo mere levende føler jeg mig. Adrenalinen betyder alt, det giver mig meget,« lød det fra Milan-stjernen efter opgøret, som Milan med Simon Kjær på holdet vandt med 2-1.

Zlatan Ibrahimovic valgte at stille sig op foran Romas fans med løftede arme, mens han signalerede, at de skulle synge endnu højere. Det medførte, at han blev præsenteret for et gult kort af kampens dommer.

Ifølge Aftonbladet bliver episoden lige nu undersøgt, og Roma kan risikere at blive straffet for fansenes racistiske råb mod Zlatan Ibrahimovic.

Fodboldstjernen nåede en flot milepæl med sin scoring søndag aften. Det var nemlig svenskerens ligamål nummer 400 for klubhold. Han har eksempelvis spillet i Barcelona, Inter, Ajax, Paris Saint-Germain og nu Milan.