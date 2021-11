Zinedine Zidane er favorit til at afløse den nu fyrede Ole Gunnar Solskjær som manager i Manchester United.

Den franske legende er ledig på markedet - det har han været siden maj, hvor han sagde op i Real Madrid.

Sammen med et svulmende titel-cv er det med til at gøre den 49-årige franskmand til bookmakernes varmeste bud på en ny United-manager.

Hos Betfair er Zidane eksempelvis favorit til odds 3,1, mens Michael Carrick og Leicester-manager Brendan Rodgers følger efter til henholdsvis 4,0 og 4,5.

Med til historien hører, at Carrick er udnævnt til midlertidig løsning, mens Uniteds ledelse - med egne ord - forsøger at finde en permanent løsning til resten af sæsonen.

Den tidligere engelske landsholdsstjerne Michael Owen, der nu arbejder som ekspert for britiske BT Sport, peger også på Zidane som det mest oplagt valg. Men han ser også problemer ved at vælge franskmanden.

»Det må være det værst tænkelige tidspunkt for Manchester United at være på udkig efter en ny manager. Tidligt i sæsonen med nærmest ingen ledige top-managere. Det eneste åbenlyse er Zidane, men sprogbarrieren er et stort problem. En interim-manager virker sandsynligt - igen,« skriver han på Twitter med henvisning til Zidanes begrænsede engelskkundskaber.

Zinedine Zidane har blandt andet vundet tre Champions League-trofæer og to spanske mesterskaber med Real Madrid. Han har stået i spidsen for ‘Los Blancos’ ad to omgang - fra 2016-2018 og 2019-2021.