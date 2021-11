Ole Gunnar Solskjær er færdig som manager i Manchester United.

Det meddeler den engelske storklub søndag formiddag på sin hjemmeside.

Lørdagens nederlag på 1-4 til Watford blev den sidste dråbe for United-ledelsen, der kort efter indkaldte bestyrelsen til hastemøde om nordmandens. Og her var dommen altså klar: Farvel og tak, Ole!

United fastslår samtidig, at Michael Carrick i stedet skal stå i spidsen for klubben i de kommende kampe, indtil man finder en permanent løsning for resten af sæsonen.

Ole Gunnar Solskjær blev ansat som en midlertidig løsning hos United i december 2018 efter fyringen af José Mourinho. Han imponerede dog så stort, at han blev fastansat i marts 2019 på en tre-årig aftale. Han kom til jobbet med erfaring som træner fra norske Molde og et falleret ophold i Cardiff.

Men nu er Solskjær endegyldigt fortid i klubben, hvor han nød stor succes i sin aktive karriere.

Opdateres...