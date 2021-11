To er blevet til tre for Mathias 'Zanka' Jørgensen og kæresten Nanna Marie Ottesen.

Parret blev så sent som i sidste uge forældre for første gang, da Axel Edward kom til verden. Og fodboldstjernen glæder sig til at starte et nyt kapitel i livet.

»Det er selvfølgelig fedt. Det er noget, som jeg glædet mig meget til. Det er et nyt liv, der starter, når man skal være far, og det er jeg klar til,« siger Mathias 'Zanka' Jørgensen til B.T.

Den 31-årige Brentford-stjerne fortæller, at fødslen gik som den skulle. Fredag kom Nanna Marie Ottesen og parrets nyfødte søn hjem til privaten i London efter nogle dage på hospitalet.

31-årige Mathias 'Zanka' Jørgensen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 31-årige Mathias 'Zanka' Jørgensen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den nye tilværelse i England betyder, at Mathias 'Zanka' Jørgensen og Nanna Marie Ottesen kan bytte takeaway-mad, taxaer og flere forskellige adresser ud med en fast base og en mere struktureret hverdag.

Og det må være tiltrængt. De to danskere har nemlig flyttet rundt omkring i Europa den seneste tid, mens fodboldfremtiden var usikker. De har med andre ord levet i en flyttekasse.

»Hvis du tæller de lejligheder i København og andre steder, som vi har boet i, så løber det op i en fire-fem stykker. Derudover har vi også været på en fire-fem hoteller i løbet af de sidste fire måneder. Det er meget.«

»Det er selvfølgelig også hårdt, når man planlægger, at der skal komme en lille en. Så det har været stressende, men vi synes, at vi er landet et rigtig godt sted som familie. Det hele er endt ret fint.«

Flytterodet har da også sat sine spor. Nanna Marie Ottesen skrev på Instagram for en måneds tid siden, at hun aldrig har glædet sig så meget til at opbygge rutiner, starte en vaskemaskine og til at købe afspændingsmiddel samt olivenolie. Hverdagsrutiner, kort sagt.

Rutinerne kan hun så småt begynde på i den engelske hovedstad, og Mathias 'Zanka' Jørgensen er imponeret over, hvordan hans kæreste har håndteret de seneste fire måneder.

»Det har været sværere at flytte rundt med en gravid kæreste. Det synes jeg. Men jeg synes helt generelt, at Nanna er god til at håndtere alle de ting, som jeg sender i hendes retning.«

»Det var selvfølgelig lidt en presbold, at hun skulle gøre alt det her midt i graviditeten. Men det endte heldigvis godt, og jeg kan godt være stolt af hende lige den her gang,« lyder det fra Mathias 'Zanka' Jørgensen med et smil på læben.

'Zanka' var en del af Kasper Hjulmands EM-trup i sommer. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 'Zanka' var en del af Kasper Hjulmands EM-trup i sommer. Foto: Mads Claus Rasmussen

Fodboldstjernen og Nanna Marie Ottesen stod frem som kærester for første gang i begyndelsen af 2019. Siden er parret også blevet forlovet. Det offentliggjorde de i sommer på Instagram.

Nu er spørgsmålet, hvor længe familien, der nu rummer tre, bliver boende det samme sted. De har det godt i London, og Premier League-stjernen har ikke travlt med en eventuel retur til Danmark og hjembyen København.

»Jeg elsker København, og det er et sted, som jeg altid vil have i hjertet. Men det er ikke sådan, at jeg siger, jeg skal hjem. Der er en masse ting, som man gerne vil prøve som familie.«

»Og jeg har lige nogle år tilbage i mig endnu. Derfor er det førsteprioritet at blive i udlandet, så længe det er muligt,« lyder det afsluttende fra den tidligere FC København-kaptajn.