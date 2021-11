Mathias 'Zanka' Jørgensen kan nu bryste sig af en ny titel.

Han er nemlig netop blevet far for første gang.

Den glædelige nyhed afslører Brentford-profilens kæreste, Nanna Marie Ottosen, på Instagram.

'6 chicken wings, en helveds masse prostaglandiner, et akut kejsersnit og en overdosis affektion senere. Velkommen til verden Axel Edward. Velkommen til verden søn,' skriver hun blandt andet til et opslag, hvor man ser flere billeder af Mathias 'Zanka' Jørgensen og den nybagte søn.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nanna Marie Linding & Clyde (@nannamarieottosen)

'Og tak for eminent samarbejde Mathias 'Zanka' Jørgensen, min kærlighed for og til dig er ad infinitum.'

Den 30-årige forsvarsspiller delte den glade nyhed om, at han skulle være far for første gang, med offentligheden i maj-måned.

Her 'regrammede' han kærestens Instagram-story, hvor hun postede et billede af sig selv med en flot, rund mave.

'Et samarbejde, jeg har indgået med Mathias Zanka Jørgensen, som jeg har glædet mig til at dele med jer. Mere info følger,' skrev hun dengang.

Og nu er lille Axel Edward altså kommet til verden.

Måske bliver han en dag landsholdsspiller ligesom sin far.

Parret skiftede for knap to måneder siden tyrkiske Istanbul ud med London, da Mathias 'Zanka' Jørgensen forlod Fenerbahce til fordel for Brentford.