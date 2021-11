De er kendt som et vaskeægte 'power couple', der i den grad har tingene kørende for sig.

Men selvom det på overfladen kan se noget nær perfekt ud at være NFL-ikonet Tom Brady og supermodellen Gisele Bündchen, så er ikke alt en dans på roser. Det fortæller Tom Brady i et ærligt interview.

Her åbner han op for, hvordan hans bedre halvdel har givet afkald på meget i sin karriere som model, mens Tom Brady har brilleret på de amerikanske fodboldbaner.

»Men det er et problem, og det er et meget svært problem at løse uden bare at sige: 'Hey, det er tid til at gå på pension.' Og jeg tror, du ved, at vi også er ved at nærme os slutningen. Jeg vil ikke gå glip af alt det med børnene,« fortæller Brady i podcasten 'Let's Go!'.

Kendisparret har sammen børnene John, Benjamin og Vivian på henholdsvis 14, 11 og otte år, og det er dem, som det først og fremmest har handlet om for Gisele Bündchen de sidste mange år.

»Jeg tror, at min kone har holdt styr på huset i lang tid nu, og jeg tror, der er ting, som hun gerne vil opnå. Hun har ikke arbejdet så meget i de sidste 10-12 år, men opdraget vores familie og på en måde forpligtet sig til et liv i Boston og nu Florida,« fortsætter 44-årige Tom Brady, der i sidste år skiftede til Tampa Bay Buccaneers efter 20 succesfulde år hos New England Patriots.

Det er ikke første gang, at Brady åbner op omkring ægteskabet til sin brasilianske kone, der på trods af et stort fokus på familien fortsat agerer model for nogle af de største brands i verden.

Tidligere har han fortalt, hvordan parret begyndte til parterapi, efter Bündchen havde været utilfreds med superstjernens bidrag til de huslige pligter og familien.

»Hun følte, at jeg spillede fodbold hele sæsonen, mens hun skulle passe hjemmet, og når sæsonen så pludselig sluttede, så sagde jeg. 'Fint, nu skal jeg pleje mine andre forretningsaktiviteter', ud over at jeg også skulle træne. Og så sad hun der og sagde: 'Hvornår har du tænkt dig at lave noget herhjemme? Hvornår er det dig, der skal køre børnene i skole og så videre?',« sagde Brady i et interview sidste år.

Tom Brady og 41-årige Gisele Bündchen mødte hinanden på en 'blind date' i 2006 og blev gift tre år senere.

Brady har vundet Super Bowl hele syv gange og betegnes af mange som den største NFL-stjerne nogensinde.