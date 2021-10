'Hvis du vil have bolden, skal jeg have din kone.'

Det var nogenlunde ordene, som kom ud af tv-kommentatoren Tony Romos mund, da han kommenterede en situation, hvor superstjernen Tom Brady ønskede at få en bold tilbage fra en tilhænger.

Situationen udspillede sig, da Tom Brady kastede sin touchdown nummer 600. En bedrift som ingen anden har opnået før i NFL-historien. Det historiske element deri var Tom Bradys holdkammerat Mike Evans, som greb Bradys kast, dog ikke klar over, hvorfor han i en bommert gav bolden videre til en fan på tribunerne.

En repræsentant for Bradys klub, Buccaneers, blev derfor sendt afsted for at få bolden retur. Hele forhandlingsseancen blev vist for rullende kameraer, hvor tv-kommentatoren Tony Romo, som også er tidligere NFL-spiller, kommenterede imens. Og her havde Romo altså en idé til indholdet af byttehandlen, nemlig Bradys kone, Gisele Bündchen, samtidig med at kommentatoren lod som om, at han var stemmen på Buccaneers-repræsentanten.

Gisele Bündchen. Foto: Kevin C. Cox

»En date med Gisele. En date med Gisele, så er jeg på,« siger Tony Romo ifølge New York Post.

Derefter lod han som om, at han var stemmen på tilhængeren, der modtog bolden.

»Okay, Tom. Jeg gør det. Én gang, siger du? Jeg er med,« siger Tony Romo.

Disse kommentarer fra Tony Romo har fået ham til at ende i et stormvejr på de sociale medier, hvor flere tv-seere, mildt sagt, er utilfredse. En af de mange tv-seere, som var mugne, er Raj Chander.

»At Tony Romo foreslår, at Brady bytter sin kone for hans 600'ende touchdown-bold er bare mærkeligt. Fyren er en god vært, men bare så akavet sommetider,« skriver han på Twitter.

En anden seer bakkede op om Raj Chanders synspunkt.

»Hvorfor skal vi lytte til Tony Romo, der fantaserer om at bytte en fodbold for en dag med Gisele? Hvad forestiller hr. Romo sig, at der kommer til at ske i løbet af dagen, hvor hun er blevet byttet som et objekt for en bold?,« skriver brugeren 'in-effective' på Twitter.

I sidste ende fik superstjernen Tom Brady bolden tilbage, efter en særdeles dyr byttehandel, hvor tilskueren i retur modtog en hel del merchandise og én bitcoin, til en værdi af cirka 380.000 kroner.