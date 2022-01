Det rykker tættere og tættere på.

Den danske landsholdsspiller Daniel Wass ligner mere og mere en kommende Atlético Madrid-spiller. Mandag fortæller den spanske sportsavis AS, at Valencia og den store Madrid-klub er enige om en transfer.

Dermed er der nu kun en enkelt ting, der står i vejen for, at 32-årige Wass kan trække den røde og hvide Atlético-trøje på og juble over det største skifte i karrieren.

Handlen afhænger nemlig af, om Valencia er i stand til at finde en erstatning for Wass, inden transfervinduet lukker, skriver avisen.

Lykkes det ikke, vil det sætte en stopper for transferen, og den danske stjerne vil dermed kunne se frem til endnu et halvt år hos Valencia, inden hans kontrakt løber ud i stedet for at tørne ud de spanske mestre.

B.T. har tidligere fortalt, at danskeren har alle personlige detaljer med Atlético Madrid på plads, og at det derfor handlede om, at klubberne skulle nå til enighed, før Wass kunne skrive under på en kontrakt.

Ifølge B.T.s oplysninger løber Wass' kontrakt frem til sommeren 2023 med option på endnu et år.

Og med klubberne enige er der derfor blot én brik tilbage, før handlen kan gå igennem.