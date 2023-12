Det kører ikke for Kasper Schmeichel i øjeblikket.

Både på lands- og klubhold bliver der rettet kritik af den danske målmand, der ikke rammer det samme høje niveau, han har lagt for dagen gennem mange år i sin karriere.

En særlig video, der er blevet lagt ud på sociale medier, håner endda den danske veteran, der har fået hug for ikke at kaste sig nok.

I den ser man Standard Liege-træneren Carl Hoefkens i omklædningsrummet i pausen mod Anderlecht, og her kan man høre, at træneren ikke har stor tiltro til Schmeichel.

Kasper Schmeichel har blandt andet fået kritik for et drop i Danmarks sidste EM-kvalifikationskamp. Det var mod Nordirland.

»Den her målmand kan ikke komme helt ned til stolperne. Skyd bolden i hjørnet, og der vil være mål. Det garanterer jeg,« siger Hoefkens i videoen, som du kan se i bunden af artiklen.

Klippet er lagt ud på sociale medier af Standard Liege selv, og det er noget, Anderlechts danske træner, Brian Riemer, slet ikke forstår.

Ikke overraskende tog han sin målmand i forsvar efter den opsigtsvækkende video, mens Schmeichel også er blevet konfronteret med klippet.

»Har der været kritik? Jeg prøver bare at passe mit arbejde,« lyder det fra Schmeichel.

»Jeg lægger vægt på, hvad mine trænere og holdkammerater siger. Ingen andre skal fortælle mig, om jeg spiller godt eller dårligt. Jeg læser aldrig, hvad der bliver skrevet i medierne og har mere interessante ting at tage mig til,« lyder det fra den 37-årige målmand.

Kasper Schmeichel skiftede til Anderlecht i sommer. Da skrev han under på en etårig kontrakt, der indeholder en option på et år mere.

På landsholdet har han heller ikke vadet i succes, og det viser en særlig mareridtsstatistik, du kan læse mere om her.