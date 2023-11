Kritikken væltede ned over Kasper Schmeichel efter den seneste landskamp mod Nordirland, hvor landsholdsveteranen ikke så heldig ud ved nordirernes 1-0-scoring.

Og hjemme i hans nye belgiske klub, Anderlecht, må danskeren nu også lægge øre til negativitet.

Den kommer fra den tidligere Anderlecht-målmand Hendrik van Crombrugge, som blev presset ud af klubben, da Schmeichel ankom i september.

Van Crombrugge har især medlidenhed med Anderlechts nuværende reservemålmand, Maxime Dupé, der vogtede buret i den belgiske storklub, indtil den danske landsholdskeeper altså dukkede op.

Hendrik van Crombrugge er ikke imponeret over Kasper Schmeichell. Foto: Paul Terry/AP/Ritzau Scanpix

»Den dag, Schmeichel ankom, forstod vi tydeligt, at det var ham, der skulle spille, og at målmandskampen var tabt på forhånd for Dupé,« siger van Crombrugge i et stort interview med belgiske RTBF.

Og Hendrik van Crombrugge mener ikke nødvendigvis, at det er den bedste målmand, der får spilletiden i Anderlecht.

»Dupé har fået en meget værre behandling end mig. Maxime har leveret store præstationer, og han har ikke fortjent det her.«

»I så stor en klub som Anderlecht bør navn eller kontrakt ikke have nogen betydning. Det er altid de bedste 11, der bør spille. Og jeg er ikke sikker på, at det altid er tilfældet,« lyder dommen fra Hendrik van Crombrugge