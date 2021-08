Klubskifte, debut og tre point.

Det er, hvad den danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard har opnået de seneste 24 timer.

For efter fredagens skifte til Leicester efter tre år i Southampton, fik den 29-årige dansker nemlig lyndebut i den engelske topklub.

I lørdagens kamp mod Wolverhampton kom den danske forsvarsstjerne på banen efter 62 minutter.

Og det blev da også en debut, som landsholdsspilleren næppe glemmer lige foreløbig.

En scoring af superstjernen Jamie Vardy betød nemlig, at Leicester tog hul på Premier League-sæsonen med tre point.

Dermed fik Jannik Vestergaard og hans danske legekammerat nede i målet, Kasper Schmeichel, nærmest den perfekte start på sæsonen.

Den danske forsvarsspiller blev fredag officielt præsenteret i Leicester, og det var da også en glad Vestergaard, der udtalte sig efter skiftet.

»Jeg er meget glad, og jeg ser frem til at komme i gang. Det er en speciel klub, der har gjort det godt de seneste mange år, og jeg synes, projektet lyder meget, meget spændende. Det er stort for mig endelig at være en del af det,« lød det.

Prisen for den danske stjerne ligger ifølge flere engelske medier i omegnen af 130 millioner kroner.

Jannik Vestergaard har skrevet under på en kontrakt med Leicester, der løber indtil sommeren 2024.