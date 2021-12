»Landsholdet er dér, hvor de største følelser er med. Den største følelse af stolthed og pligt. Jeg føler, at jeg har en pligt til at gøre alt, hvad jeg kan.«

Sådan siger Kasper Hjulmand om at sidde på den mest eftertragtede trænerbænk i Danmark – den på det danske landshold.

Siden tilgangen for knap halvanden år siden er landsholdet og i særdeleshed landstræneren blevet kanoneret op i en helt ny galakse efter fremragende resultater, der imponerede alt og alle i 2021.

Og så er der sket det, som naturligvis sker for en succesfuld træner. Han bliver ombejlet. I Kasper Hjulmands tilfælde rigtig meget endda.

Den 49-årige træner har på få måneder udviklet sig til historiens vistnok hotteste landstræner nogensinde.

Det har indtil videre udmøntet sig i, at han er blevet kædet sammen med klubber i Premier League som eksempelvis Aston Villa og Everton.

»Både inden jeg sagde ja til det her og undervejs, har jeg haft mulighed for job, der måske objektivt set er større. Men for mig er det hjerteblod og det største at være landstræner. Da jeg blev det, sagde jeg, at det var et valg med hjertet,« siger Kasper Hjulmand.

Spørgsmålet er bare, hvor meget der egentlig skal til for at tiltrække en dansk landstræner til verdens største liga. For de to virkeligheder er usammenlignelige.

Kasper Hjulmand er en yderst ombejlet herre. Indtil videre erklærer han gang på gang sin kærlighed til landsholdet uden at afvise det rigtige skifte, hvis det byder sig. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Hjulmand er en yderst ombejlet herre. Indtil videre erklærer han gang på gang sin kærlighed til landsholdet uden at afvise det rigtige skifte, hvis det byder sig. Foto: Liselotte Sabroe

Premier League byder på meget mere eksponering, niveauet er tårnhøjt, og lønningerne er i en helt anden liga end for en dansk landstræner.

Og så kan klubber som Aston Villa og Everton købe spillere for både 300 og 400 millioner kroner og byder dermed på en noget anderledes tegnebog, end den Hjulmand tidligere har haft adgang til i klubber som tyske Mainz og danske FC Nordsjælland.

Men skal man tro på Kasper Hjulmand, er det at blive rygtet til Premier League ikke noget, der gør ham rundtosset.

»Jeg gør mig ikke så mange tanker om det. Det har jeg sagt hundredogsyttentusinde gange. Jeg tror, at det her år har været med til at bekræfte mig i, at man kan stikke karriereplaner et vist sted hen. Det handler om det, man kan gøre noget ved nu, og jeg er super glad for det her job. Alle de gange, jeg på diverse kurser har lært, hvordan man skal lave målsætninger, delmål, og hvordan man kommer derhen. Det tror jeg ikke en skid på,« siger Kasper Hjulmand.

»Jeg tager en dag ad gangen, jeg ser, hvad der sker. Det, I har på rygtebasis, er jo kun en brøkdel af det, der sker.«

Men du er jo en ung og ambitiøs træner. Det er vel noget, man tager med, eller som er vigtigt. Måske man ikke laver en karriereplan, men det må føles tættere på eller mere realistisk, hvis det er noget, man stræber efter eller kunne tænke sig?

»Ja. For mig er det noget, der opstår. Og så tager jeg stilling til det, hvis det er. Jeg stræber ikke efter noget specielt andet end at vinde VM med Danmark lige nu,« siger Kasper Hjulmand.

»Jeg tænker, fra jeg vågner, til jeg går i seng igen – og nogle gange fandeme også om natten – hvordan jeg kan hjælpe det her land fodboldmæssigt, og hvordan vi kan stå stærkest muligt til VM og gøre det godt dér. Sådan vil jeg fortsætte, indtil jeg ikke er her mere. Det kan være, fordi jeg bliver smidt ud, eller fordi der opstår noget undervejs, som er svært for mig at sige, hvad kunne være. Men det er sådan, det er. Jeg tænker kun på det her job.«

Er Premier League et mål for dig som ambitiøs træner på sigt?

»Jeg har ikke noget mål med min trænergerning. Lige nu er det, jeg tænker på, at hjælpe holdet og Fodbolddanmark. Jeg har ikke noget mål med min karriere,« siger Kasper Hjulmand.

»Jeg har sagt nej til meget mere, end hvad du ved. Jeg har allerede sagt nej til meget store ting.«

Kasper Hjulmand dirigerer tropperne i nederlaget mod Skotland. Det blev Danmarks eneste nederlag i VM-kvalifikationen. Foto: RUSSELL CHEYNE Vis mere Kasper Hjulmand dirigerer tropperne i nederlaget mod Skotland. Det blev Danmarks eneste nederlag i VM-kvalifikationen. Foto: RUSSELL CHEYNE

Kasper Hjulmand har aldrig udelukket muligheden for at takke ja til det helt rigtige job, hvis det en dag byder sig. På trods af at han har haft muligheden for at gøre det klart adskillige gange. For eksempel vil han ikke vil love, at han er landstræner ved VM i Qatar om et år, hvis det kun afhænger af ham.

Omvendt afviser han også, at han er på vej væk.

Det vigtigste for ham er, at han »deler en drøm med dem, der har ansat mig«, som han siger. Han vil være en del af et ambitiøst projekt.

Og det har han lige nu i det danske landshold, der sjældent har været så elsket, som det er for tiden.

Det kan du læse mere om i et stort interview, landstræneren har givet til B.T., herunder.