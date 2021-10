Hævnen er sød.

Sådan må det føles at være Luis Suarez, efter han lørdag aften gjorde det onde ved FC Barcelona. Stjerneangriberen scorede nemlig til 2-0 og sendte sin tidligere arbejdsgiver i endnu dybere krise – og så fik han også sendt en lille hilsen mod sin tidligere træner.

Eller gjorde han?

Efter sin scoring valgte han i første omgang at 'juble' undskyldende. En jubelscene, mange fodboldspillere gør brug af, når de scorer mod deres tidligere klub.

Foto: JAVIER SORIANO Vis mere Foto: JAVIER SORIANO

Men efterfølgende lavede uruguayaneren en telefon med hånden og satte den op til øret, og så gik spekulationerne med det samme i gang.

For da Luis Suarez mod sin vilje og med tårer i øjnene forlod FC Barcelona forud for denne sæson, fortalte Luis Suarez, at cheftræner Ronald Koeman gav den nedslående nyhed til ham over telefonen.

Dermed så det i den grad ud, som om scoringen var en direkte hilsen til den hollandske træner, der lige nu må siges at være en presset mand.

Men det afviste Suarez selv efter kampen, der endte med en 2-0-sejr:

Foto: SUSANA VERA Vis mere Foto: SUSANA VERA

»Det var til de personer, der ved, at jeg har det samme nummer og stadig bruger den samme telefon. Det var ikke til Koeman, slet ikke. Jeg har joket med mine børn om, at jeg ville gøre det,« sagde han ifølge den spanske avis Marca.

Barcelona kunne ellers godt have brugt en knivskarp angriber lørdag aften.

Foran målet var storklubben nemlig alt andet end kølig, og det udnyttede Atletico, der i stedet havde fundet den velsmurte kontramaskine frem.

Først var det Thomas Lemar, der kom på scoringstavlen, inden Luis Suarez så satte kniven ind.

Barcelona er efter syv kampe placeret på niendepladsen med fem point op til Real Madrid og Atlético Madrid, der har lige mange point på henholdsvis første- og andenpladsen.